Obrovské výhry zaznamenaly také hráčky Suns Alyssa Thomas a Breonna Jones

Hráčky Connecticutu Sun Alyssa Thomas a Breonna Jones v této sezóně dělají vlny přes rybník. Thomas a Jones vyhráli letos Mistrovství ČR za ZVVZ USK PRAHA. Hrají Českou ligu, nejvyšší basketbalovou soutěž v České republice.

tým Obhájili svůj titul z roku 2022 A nyní získala 25. titul a 13. titul v řadě. Jones byl jmenován Finals MVP a měl double-double ve hře.

„Tyto pocity tě nikdy neomrzí. Děláme to pořád.“ Novinářům to řekla trenérka ZVVZ USK Praha Natalia Hejková. „Před zápasem jsem hráčům řekl, aby nic nepodcenili. Na rozdíl od zápasu v Brně nám sice chvíli trvalo, než jsme Lokomotivu rozjeli, ale aspoň to bylo divácky zajímavé.

Začátkem měsíce byla Thomas jmenována EuroLeague Women Defenzivní hráč roku

Nic ji nepřekračuje! 🔒 Gratuluji k #Euroliga ženy Defenzivní hráčka roku, Alyssa Thomas 💙💛 pic.twitter.com/a4PpjpmaSV — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) 15. dubna 2023

Sezóna 2023 WNBA začíná 19. května, Connecticut hraje v Indianapolis proti Indiana Fever 19. května ve 20:00 ET.