3 rčení o lidu českém vysvětleno

Český lid má o sobě mnoho přísloví. Zde jsou tři z nich a vysvětlíme nejen, co znamenají, ale také odkud pocházejí.

Zlaté české ručičky (Zlaté české ručičky)

Zlaté české ručičky nebo Zlaté české ručičky označují schopnost Čechů vyrobit si cokoliv sami. Potřebujete doma elektřinu?

To je v pořádku, strýc to zvládne! Potřebujete postavit nábytek? Nevolejte odborníky, my na to přijdeme! To vysvětluje kutilský přístup mnoha Čechů, než aby to nechávali na profesionálech.

Nejde o to, že by jim nevěřili, tento zvyk pochází ze 40 let komunismu, kdy i jednoduchých věcí bylo málo a lidé si museli věci vymýšlet sami. Bavíme se o době relativně nedávné, kterou si ještě spousta Čechů pamatuje, takže si věci nejen vyrábí sami, ale jsou v tom i velmi dobří.

Každý Čech je muzikant (Co Čech to muzikant)

České festivaly jsou vždy plné hudby. Dřívější profesionální kapely nebyly zaměstnány, za každou dožínkovou slavnost, Vánoce nebo tuto nenahraditelnou součást byli vždy zodpovědní vesničané. Hodi. Nástroje a schopnost na ně hrát se dědily z generace na generaci. I dnes je hra na jeden nebo více nástrojů velmi běžná.

Učební osnovy základní školy zahrnují každý týden několik povinných hodin hudební výchovy a mnoho dětí po škole navštěvuje hodiny hudební výchovy. Česká republika má velmi unikátní síť Státní umělecké školy Vyberte si tři hlavní směry: výtvarné umění, hudbu a tanec. Kurzy jsou dotovány vládou a dostupné pro každého.

Výuka probíhá po škole a je považována za formální hudební výchovu. Děti se mohou přihlásit ve věku 5 – 7 let a celý kurz je 7 + 4 roky. Ať už se děti rozhodnou hrát na nástroj nebo zpívat, každý týden je povinná hodina hudební teorie.

Kdo neskáče, není Čech, skákej, skákej, skákej! (Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop!)

Tento mladý zázrak se velmi zajímá o hokejové turnaje v České republice. To je český způsob fandění jejich oblíbenému týmu. Podívej se sám: