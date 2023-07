Legacy představí Green Lantern Nathana Filliona a další DC hrdiny

David Korenswet Muž z oceli Nebyl by jediným superhrdinou, který se v budoucnu ukáže Superman: Legacy Film od DC Studios.

Nathan Filliondlouholetý (dlouho!) spolupracovník se scénáristou/režisérem filmu James Gunn, se objeví jako Jay Gardner, jeden z nejcharismatičtějších (někdo by řekl nepříjemný a drsný) Green Lanternů v Green Lantern Corps, jak zjistil EW. navíc, Isabella Merced (Sicario: Soldado Day(vylíčený jako Hawkgirl a Edi Gathegi)Nejtěžší dopadli) je obsazen jako Mister Terrific.

HOLLYWOOD, KALIFORNIE – 27. dubna: Nathan Fillion navštěvuje světovou premiéru Marvel Studios „Guardians Of The Galaxy Vol.3“ v Dolby Theatre 27. dubna 2023 v Hollywoodu v Kalifornii. (Foto John Kopalov/WireImage)

John Kopalov/WireImage; DC Comics Nathan Fillion si zahraje Jaye Gardnera ve filmu Jamese Gunna Superman: Legacy

Trojice se spojí dříve obsazeno Corenswet, který bude hrát v Superman, a Úžasná paní Maisel hvězda Rachel Brosnahanová jako Denní planeta Novinářka Lois Laneová.

Fillion hrál v Gunnově prvním filmu v roce 2006 sklouzlA díky práci režiséra dosáhl různých výnosů. Objevil se zejména ve filmech Guardians of the Galaxy a 2021 Sebevražedný oddíl. Je třeba poznamenat, že se připravuje série Green Lanterns jako součást Gunnova plánu coby spoluvedoucího DC Studios s Peterem Safranem, ale tato se zaměří na Hala Jordana a Johna Stewarta.

Tam bylo mnoho postav s přezdívkou Hawk Girl, ačkoli Hall, originál, Shira Sanders, je možná nejslavnější. Postava je okřídlená bojovnice, která dává přednost svému žezlu. Podobná postava, Aldis Hodge’s Hawkman, vystupovala prominentně v DC Černý Adam.

Pokud jde o Mister Terrific, jedná se o postavu, kterou Gunn dříve škádlil a která bude zapojena do nového DC Universe, jak se bude pohybovat vpřed. Je to hrdina se superinteligencí a často ovládá T-Spheres, létající robotické koule, které vynalezl. Reagují na jeho příkazy a mohou sloužit mnoha funkcím.

Isabella Merced a Eddie Gathje

Rodin Eckenroth/Getty; Pascal Le Segretain/Getty Isabela Merced a Edi Gathegi hrají Hawkgirl a Mister Terrific v Superman: Legacy

Superman: Legacy Bude sledovat mladšího Kal-Ela, který smiřuje své kryptonské dědictví se svým lidským životem jako Clark Kent ze Smallville, Kan. Film, řekl John, bude „skutečným základem naší kreativní vize pro DC Universe“, což je zahrnuje Filmy o týmu superhrdinů DC, The Authority, Batman, Supergirl a Swamp Thing, stejně jako pořady o Creature Commandos, Amandě Wallerové, Booster Gold a Amazonkách z Themysciry.

V úterý Gunn zveřejnil příspěvek o filmu na nové platformě sociálních médií Thread – dva roky před jeho uvedením do kin v roce 2025.

„Mnohým z vás se to může zdát daleko, ale mně je to blízko!“ napsal. „Máme toho tu a tam hodně. Ale nikdy jsem nebyl tak nadšený z projektu navždy…a tohle obsazení, to se pomalu dává dohromady…svatá krávo…“

