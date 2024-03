Owners – česká filmová a divadelní hra, která zaujala kritiky – má nyní premiéru ve Varšavském divadle

Po premiéře v karlínském Divadle Vosto5 v roce 2017 si Angel Society rychle získala pozitivní ohlasy a velké publikum. Hra se odehrává ve velmi jednoduchém prostředí – setkání vlastníků bytů, kteří všichni žijí v domě, který potřebuje rekonstrukci. Jakmile však začnou vyjednávání o reformách, divák je konfrontován se širokou škálou postav, které chtějí prosadit své nápady, často s malou tolerancí ke kompromisům.

Premisa hry byla v loňském roce adaptována do českého celovečerního filmu s hvězdným obsazením a stala se hitem i na stříbrném plátně. Film režírovaný Jiřím Havelkou, rovněž scénáristou a režisérem původní divadelní komedie, vydělal čtyřnásobek produkčních nákladů a získal 12 nominací na Českého lva, z toho tři herecké obsazení a scénárista.

Český film „Vlastníci“, foto: Česká televize

Přestože se film odehrává v jedné místnosti, české diváky oslovil, protože mnozí se do situace mohli vžít prostřednictvím vlastních zkušeností.

Původní jevištní verze komedie by měla mít zahraniční premiéru ve varšavském Och Teatr ve čtvrtek pod názvem Wspólnota mieszkaniowa.

Herečka Isabella Oleinik, jedna z herců, říká, že ji při studiu hry zasáhl pohled na skutečné postavy.

„V této hře najdeme celou řadu [people] Ve společnosti plné žárlivosti, hlouposti a dalších věcí. Nemusím vám dostatečně říkat, jak relevantní je to pro naši současnou dobu v Polsku, nejen u nás, ale po celém světě.

S velkým Och Teaterem a jeho kapacitou přibližně 450 míst je polská verze méně intimní než český originál a postrádá jednu ze svých symbolických součástí – zasedací stůl. Bez ohledu na prostředí udělala režisérka Cristina Janda hru syrovější, říká paní Oleinik.

„Adaptace Cristiny Jandy je jiná, vtipnější, bláznivější, smutnější a krutější.“

Poláci často poukazují na to, že se jim líbí český sklon mísit tragédii a komedii do jednoho. Ve skutečnosti herec Grzegorz Varcho, který ve hře hraje tvrdohlavého pana Kubata, České televizi řekl, že jsou někdy smutní, protože nemají stejný druh humoru.

Na otázku, zda by zrcadlení mnoha trendů v moderním společenském diskurzu bylo pro Poláky příliš, paní Oleinik odpověděla, že si není jistá.

„Myslím, že to bude pro některé lidi těžké. Společenství vlastníků.“ [Society of Owners] Podle mě to nebude pro každého.