NYT Crossword Answers 28. června 2023

44a. „Ovocná červená“, o které se zde hovoří, není druh vína, ale barva: CERISE (z francouzštiny pro „třešeň“).

63a. Objevila se EUROZÓNA Předtím jen jednou v New York Times Crossword a byl mi jako „měnové území“ zcela cizí. Ani jsem nevěděl, že něco takového existuje! (jakou měnu používají v „Zóna soumrakuMusíte to otevřít klíčem? kategorie? jsem hotov; Přestanu.)

1 d. „Pit-A-PAT“ stojí za zvukem deště nebo lehkých kroků a vytváří krásnou, i když nemožné uhodnout hlasovou konverzaci. Mám podezření, že někteří z vás byli stejně jako já odhozeni neviditelnou pomlčkou nebo alternativními tvary jako „pittter-pat.“

11 d. Opravdu si musíte sednout s „plošným nápisem možná“, než vám dojde, že dotyčný „byt“ je byt a na „cedulce“ před ním bude nápis „PRONAJÍT“. (Strávil jsem velmi dlouhou dobu snahou přijít na rébus, který by tento vstup proměnil v TOALET – jako by to nějakým způsobem odpovídalo manuálu.)

15 d. Používání japonských „slaměných rohoží“, známých jako TATAMIS, sahá do minulosti do Japonska v osmém století. V 21. století jsou tyto rohože nejen oblíbenou formou dekorace, ale jsou také užitečným slovem pro Spelling Bee, kdykoli se ocitnete s T, A, M a I.