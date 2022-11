Nový formát | Realitní tipy v Praze s Robinem Petráskem

Ahoj všichni, jmenuji se Robin a jsem rád, že mohu být Vaším realitním průvodcem v Praze. Chcete-li se dozvědět více o Praze, jejích regionech, historii a nejlepších nákupních možnostech, sledujte můj sloupek pro vnitřní nahrávku!

Za posledních 10 let jsem pomohl více než 300 rodinám expatů koupit nemovitost v této krásné zemi a nyní jsem zde, abych pohovořil o všem, co jsem se naučil, v naději, že to pomůže dalším z vás.

Protože buďme upřímní, když si představíme Prahu konkrétně, je to opravdu město jako žádné jiné, že?

Praha podle našeho průzkumu boduje mezi expaty velmi vysoko svou životní úrovní, skvělou MHD, pracovními příležitostmi, bezpečností a samozřejmě krásnou architekturou. Není divu, že tolik expatů zde chce koupit nemovitost.

Tento článek je úvodem do nového seriálu o všech věcech pražských realit a souvisejících článků, které vás zaujmou, i když zrovna neplánujete jejich koupi.

Například, věděli jste Banilax (Ty jednoduché výškové paneláky) je dědictvím komunismu a jeho směřování k jednoduchosti? Další zábavný fakt o Banilax: Zatímco tento styl výstavby může být vnímán jako záležitost pro rodiny s nízkými příjmy a v jiných zemích s sebou nese určité sociální stigma, u nás v České republice tomu tak nutně není.

Na co dalšího se můžete těšit?

Další zábavná fakta o Panelácích a proč mohou být dobrou investicí

Jak vybrat správnou renovační firmu

Tajemství vinohradských vil

Co se stalo se všemi realitními developery na současném trhu?

Co se děje s cenami nemovitostí a kdy očekáváme jejich pokles?

Čtvrtletní hodnocení trhu

Měsíční webináře pro první kupující

Uvnitř kopečky o vývoji v různých částech města

Celkově mám v úmyslu, aby se tato rubrika stala kompletním průvodcem pro expaty při nákupu nemovitostí zde v České republice se zdravou dávkou zábavy a zábavných faktů pro ostatní čtenáře.

Pro ty z vás, kteří se se mnou již setkali, nebo mě znají na Facebooku Realitní kanceláře české skupiny pro expatyBudete vědět, že poctivost a přesnost jsou mými hlavními hnacími silami.

V nadcházejících měsících tedy v Prague Morning uvidíte:

Nová série článků a statistik o nemovitostech v Praze

Vnitřní fakta od Čecha v expatské komunitě

Miluji tuto zemi a rád pomáhám expatům usadit se zde nákupem nemovitostí. Pokud máte podobné zájmy, zůstaňte naladěni na tuto rubriku!

Pokud mezitím máte nějakou zpětnou vazbu, jakékoli dotazy týkající se nákupu nemovitosti nebo návrhy na témata, kterými byste se chtěli zabývat, neváhejte mě kontaktovat.