Hráč GO zabije pět mužů jednou ranou

před několika dny a Counter Strike: globální útočné Hráč jménem sp1cay si hrál s několika přáteli, když po sprintu a hození granátu vytáhli svou odstřelovací pušku AWP a vystřelili.

Ostré omáčky jsme testovali ve filmu Super Mario Bros.

Tento výstřel pokračoval přímo přes počáteční cíl – jedna ruka se zastřelila – a přímo do chlápka za nimi. Pak ten týpek vzadu ony. A tak dále, dokud Pět Těla ležela na zemi.

Existuje termín v protiúder Říká se tomu „eso“ a stejně jako ve skutečném vzdušném boji se používá, když jeden hráč může zlikvidovat pět protivníků (což v protiúder Stává se také, že je to kompletní tým). Je to vzácný výkon a platí to tak dlouho, dokud jednotlivý hráč zlikviduje všech pět nepřátel sám, bez ohledu na vynaložený čas nebo munici.

Zvládnout to na jeden zátah… Sakra. Podle všeho Muž ve vedení – brzy bude a protiúder Celebrita – „Dokonce nic nechce, jen aby se lidé podívali na celý jeho klip na YouTube,“ takže bez dalších řečí:

AWP 5k – 1 střela

„Já Nikdy předtím jsem to neviděl, takže myslím, že je to vzácné? Říká na YouTube: „N nejsem si jistý! Doufám, že si to všichni užijí :)“. Od dnešního výbuchu byly komentáře sp1cay na YouTube zasypány chválou jako:

Tohle je výstřel jednou za život. Šíleně neskutečné. Graz.

Tohle je ta nejbláznivější věc vůbec. Ventil by to měl posílit

Skvělý okamžik v herní historii. Někdo to pošle geoffovi, aby se ujistil, že to vynikne na herních cenách

Nevím, jestli ještě někdy v životě uvidím někoho podobného

To byl zasranej rad vole. Nikdy jsem v historii CS neviděl takovou střelu

Něco takového už nikdo netrefí

Něco, co určitě řeknu svým dětem – protože já to udělám. Jednou za život určitě.

Tu hru ani nehraju, ale vím, že je to úžasné!

Myslím, že většina z nás je teď poslední.