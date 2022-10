Vědci z Mendelovy univerzity identifikují laktobacily jako pomoc při kompostování potravinového odpadu – Brněnský deník

Cílem výzkumu je využít mikroorganismy k výrobě vysoce kvalitního stabilního hnojiva. Obrazový kredit: MENDELU.

Brno 22. října (BD) – Potravinový odpad z domácností často obsahuje velké množství olejů, soli nebo koření, které produkují kyselé šťávy, které mají negativní vliv na počáteční fázi kompostování a mohou proces i zastavit. Jak tomu předejít, hledají vědci z Fakulty zemědělského inženýrství Mendelovy univerzity v Brně a našli důkazy, že pomoci mohou přirozeně se vyskytující bakterie laktobacily.

„Ve chvíli, kdy dáme střevní zbytky do kompostu, uvolní velké množství vody, takzvanou šťávu z hnoje. Ta je kyselá a plná tuků, vitamínů a minerálů. Taková šťáva brzdí mikrobiální proces a může zastavit proces kompostování,“ vysvětlila Esther Kovachikova z Ústavu chemie a chemie Vitality na MENDELU.

Vědci se tedy rozhodli vyzkoušet, zda lze proces kompostování pozitivně ovlivnit zapojením vybraných mikroorganismů k navození správného mikrobiálního procesu. „Pracovala jsem v zásadě se dvěma skupinami mikroorganismů, které mají metabolickou kapacitu, aby mohly jít do kompostovacího procesu. Jako nejlepší jsem zjistila laktobacily, přirozeně se vyskytující bakterie,“ řekla Kovaříková.

Laktobacily se běžně používají k léčbě gastrointestinální obstrukce, takže jejich použití nepředstavuje biologické riziko. „Zjistili jsme, že tento typ bakterií toleruje kompostovou šťávu a má relativně vysokou míru přežití,“ řekla Kovachikova a dodala, že vědci již začali kultivovat laktobacily, to znamená, aby si je zvykli pracovat v kompostové šťávě.

Cílem výzkumu je získat kvalitní a stabilní hnojivo pomocí mikroorganismů. „Problém je nejen v tom, že se plýtvá potravinami, ale také v tom, že nevracíme půdě to, co nám dává. Budu rád, když budu vědět, že na konci r. A že to bude výživná směs, kterou lze bez problémů vrátit do půdy, čímž se završí pomyslný kruh oběhového hospodářství,“ uvedla Kovačiková.

Podle průzkumů Česká republika ročně vyprodukuje téměř devět milionů tun potravinového odpadu, který lze kompostovat. Ne všechny v současnosti dostupné komerční komposty však produkují stabilní humus. Některá hnojiva mohou být pro rostliny toxická, což znamená, že mohou být škodlivá nejen pro pěstované plodiny, ale i pro samotnou půdu.

„Když kompostujeme střevní odpad, trvá tento proces tři měsíce. Výrobci takzvaných hybridních rostlin deklarují, že je možné dosáhnout výsledku do 24 hodin. To není možné. Vědec řekl, že kompost vyrobený z těchto zařízení je velmi kyselý, s nízkým pH, nízkým poměrem dusíku k uhlíku a nakonec poškozuje půdu.

Řešení Lactobacillus by mohlo být vhodné pro zpracování střevního odpadu ve veřejném sektoru, městech, menších iniciativách a stejných domácnostech. „Z obchodního hlediska se zaměříme na zařízení s delší dobou zpracování. Z finančního hlediska by to mělo být cenově dostupné, protože to vlastně nijak nesouvisí s modifikovanými mikroorganismy,“ dodala Kovačiková. Laktobacily zatím vědci testovali v menších kompostovacích nádobách umístěných na termostatu, kde během pár dní vidí, jak bakterie fungují a zda se kompost začal správně rozkládat.

Vědci pak budou mít v létě tři měsíce úplný proces kompostování, aby ověřili svá zjištění. K experimentům vědci vzali zbytky z mendel Mendelovy univerzity, ale také z několika domovů pro seniory v Brně. V průběhu projektu takto zpracovali více než 300 kilogramů infekčního odpadu. Na výzkumu spolupracují s Ústavem aplikované ekologie a krajiny MENDELU Masarykovy univerzity a obchodními partnery.



