Mluvčí Bílého domu John Kirby se zhroutí, když diskutuje o „korupci“ útoků Hamasu

mluvčí Národní bezpečnostní rady John Kirby Když mluvil pro CNN, byla otřesená Jake Tapper Po celém dni probírání hrůz překvapivých útoků Hamasu na zpravodajské kanály.

„Toto jsou obrázky, které byste neměli vidět, protože upřímně řečeno, korupce jako tato by neměla existovat, ale existuje,“ řekl Tapper. „Tato korupce, o které jsem mluvil, vedla k této odpovědi mluvčího Národní bezpečnostní rady Bílého domu Johna Kirbyho, když jsem se ptal na některé obrázky, které jsme viděli na… Vedení lidí Jen před pár minutami.“

Taber přehrál pásku otřeseného Kirbyho, který se snažil udržet klid.

„Já, uh, promiň. Je to tak omluvitelné. Je tak těžké dívat se na ty fotky, Jaku, a na lidskou cenu. Jsou to lidské bytosti. Jsou to rodina, jsou to přátelé, jsou to milenci.“ , bratranci, bratři, sestry. Jsou rodina,“ řekl Kirby. Ano, je to těžké a omlouvám se.

„Samozřejmě, že se nemá za co omlouvat,“ řekl Tapper. „Některé obrázky, na které jsem odkazoval, se týkaly vraždění starších lidí na autobusovém nádraží. Mladé ženy byly zajaty jako rukojmí, jejich kalhoty byly plné krve, pravděpodobně z opakovaného znásilňování.

Tapper představil CNN nick robertson, Který měl také potíže s pochopením toho, co viděl v protileteckém krytu, kam mladíci utekli.

„Jaku, doufal jsem, že bychom si mohli promluvit – byl jsem emocionálně dojatý, když jsem slyšel svědectví lidí, se kterými jsi tam mluvil, protože jsme tam byli v Remeši a byli jsme svědky toho, co podle mě dělají z první ruky.“ mluvit o, Video obrázky „Tam, kde lidé odešli, tito mladí muži, kteří se tam zúčastnili hudebního festivalu, utíkali před Hamásem, který je zabíjel a zabíjel na polích, když utíkali,“ řekl Robertson, než probral podrobnosti o zvěrstvech.

„Tím, že jsem tam, se snažím být profesionální a snažím se vyprávět příběh a svědčit o brutalitě a krutém, vypočítavém, chladnokrevném zabíjení, kterým Hamas znásilňoval tyto ubohé, nevinné mladé muže,“ řekl.

