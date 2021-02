Australian Open: Serena Williams a Naomi Osaka se kvalifikují do čtvrtého kola v Melbourne | Tenisové novinky

Sereně Williamsové v neděli nabídne místo ve čtvrtfinále Australian Open sedmá aréna Sabalenka.

Serena Williamsová si v pátek připsala své historické 90. vítězství na Australian Open, když odehrála zápas čtvrtého kola s Arenou Sabalenkou, zatímco Naomi Osaka uspořádala své první setkání s Garbinem Muguruzou.

Americká hráčka bojovala proti bývalé juniorce No.1 Anastasii Potapové, která nakonec vedla 7-6 (7-5) a 6-2 v denním žáru.

Rus odejde s lítostí, když udělal pět dvojitých chyb, když poslal první set.

“Je to dobrý pocit být ve čtvrtém kole a cítit se dobře, když jste se dostali přes ten zápas. Jde o přežití a úspěch. Do dalšího kola,” řekl Williams, který byl v této fázi turnaje už 16. čas.

Williams to převezme Arena Sabalenka Poté, co vysvětlila, proč patřila k favoritům sázkových kanceláří na turnaji, když vyhrála 6: 3 6: 1 nad Američankou Anne Lee přesně za hodinu na stadionu Roda Lavera.

“No, tvrdě bije. Má velkou mocenskou hru. Je to velká dívka. Silná jako já. Takže si myslím, že by to byl opravdu dobrý zápas – bez publika,” řekla Williamsová během své tiskové konference.

Sedmá nasazená Běloruska, která zvítězila v 18 ze svých posledních 19 zápasů, si užívá šanci chopit se Williamsu při jejich prvním setkání v kariéře.

„Je to obrovská výzva, je to těžká výzva, ale udělám vše, co je v mých silách, abych se na ten zápas připravil,“ řekla Sabalenka, která vyhrála tři šampionáty za sebou, než prohrála svůj úvodní zápas v Gippsland Cupu. minulý týden.

„Budu mentálně připraven na toto vítězství, protože je to obrovská hráčka a je to skvělá hráčka, a vždy je velkou výzvou hrát proti tomuto typu hráče. Udělám však vše pro to, abych toto vítězství vyhrál a my jsme vše pro vítězství a já to všechno udělám. “

Třetí semeno a mistr 2019 Naomi Osaka Držel zápas čtvrtého kola s Garbin Muguruza.

Osaka, která doufá, že po vítězství na US Open v září vyhraje grandslamové tituly proti sobě, zvítězila nad Anasem Jaberem 6: 3 6: 2.

Japonská hvězda nastřílela 17 zápasů v řadě a po 78 minutách potřetí dosáhla 16. kola v Melbourne Parku.

Řekla: „Pro mě to byla opravdu zábava. Byla jsem opravdu napjatá a vyděšená, protože jsem nevěděla, jestli jí to někdy spadne z kulka, takže jsem se cítila jako spěch.“

Španělka Muguruzaová, která loni skončila v Melbourne Parku druhá, si zajistila své místo v 16. kole vítězstvím 6-1 6-1 nad kazašskou Zarinou Diasovou.

Osaka se také poprvé ve své fotbalové kariéře setká s trojnásobnou grandslamovou šampionkou a bývalou vítězkou French Open a Wimbledon Muguruza.

Markéta Fondrosová předstihla kvalifikovanou Saru Irani, aby se dostala do čtvrtého kola

Markéta Fondrošová„19. semeno zastavilo pozdní výzvu rumunské Sorany Kirstiové výhrou 6-2 6-4, aby se poprvé ve své kariéře dostala do čtvrtého kola.

Češka uvádí jako jeden z důvodů svého nedávného vzhledu své partnerství s 29letým trenérem Liborem Salabou.

„Známe se téměř čtyři roky. Znám ho velmi dobře a uvědomuji si, že tu se mnou může pracovat, stejně jako si rozumíme mimo hřiště i na poli, takže je to skvělé. Samozřejmě je to dobré pro mě, že mám tuto zálohu, kterou hraji dobře, a vidím, že funguje dobře. “

Vondrousova to převezme Hsieh Soo Wei Tchajwanský hráč odehrál čtyři zápasy za sebou a v kvalifikaci si připsal vítězství 6: 4, 2: 6, 7: 5 nad Italkou Sárou Iraniovou.

Nezapomeňte nás sledovat na skysports.com/tennis, našem účtu na Twitteru Vložte tweet & Sky Sports – ať jste kdekoli! Nyní ke stažení na – iPhone a iPad A Mužského vzhledu