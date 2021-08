Herzog a Gantz vyhrožují Izraeli, že zintenzivní svoji reakci, pokud budou iránské útoky pokračovat

Během úterní cesty po severu ministr obrany Benny Gantz uvedl, že země je připravena pomoci Libanonu uprostřed eskalující finanční krize, ale zároveň by nepřijala další útoky na své hranice poté, co byla vypálena raketa. zahájila minulý týden do severního Izraele Hizballáh podporovaný Íránem.

“Krize v Libanonu je zničující. Stát Izrael vyzývá mezinárodní společenství, aby pomohlo Libanonu. Jsme také připraveni poskytnout pomoc. Ale nenecháme tragédii v Libanonu překročit hranice do Izraele,” řekl Gantz na návštěvě Severnímu velení izraelských obranných sil.

Libanon trpí řadou nedostatků, včetně benzínu, a vláda diskutuje o zrušení dotací, které si již nemůže dovolit, vzhledem k tomu, co Světová banka označila za jednu z nejhorších finančních krizí od 50. let 19. století.

Místní měna ztratila více než 90 procent své hodnoty na černém trhu a libanonské státní energetické společnosti poskytují ve většině oblastí méně než pět hodin elektřiny denně, přičemž je obtížné najít cizí měnu pro dovoz pohonných hmot.

V pátek bylo z Libanonu odpáleno 19 raket na Golanské výšiny a galilejské žebrá. Izraelská armáda uvedla, že systém protiraketové obrany Iron Dome zachytil 10 projektilů a šest přistálo na otevřených plochách kolem hory Dov. Tři další rakety nedokázaly vyčistit hranici a dopadly na libanonské území.

Byla to nejtěžší palba útoků Hizballáhu od druhé libanonské války v roce 2006. Skupina uvedla, že byla reakcí na nedávné izraelské letecké útoky v Libanonu. V prohlášení, které přinesla arabská média, uvedla, že islámský odpor bombardoval otevřené oblasti poblíž farem Shebaa desítkami 122 mm raket.

Izraelská dělostřelecká palba směrem na Libanon z pozice poblíž severního města Kirjat Šmona poté, co byly 6. března 2021 odpáleny rakety Hizballáhu z libanonské strany hranice (Jalaa Marey / AFP)

„Jsme si dobře vědomi pokusů Hizballáhu využít situaci na úkor bezpečnosti a obživy libanonských občanů pod přímým vlivem Íránu,“ řekl v úterý Gantz.

S odkazem na nedávný smrtící útok dronů na ropný tanker Mercer Street spojený s Izraelem poblíž Ománu, který byl široce obviňován z Íránu, ministr obrany uvedl, že „stejně jako jsme viděli při námořním útoku, při němž zahynuli dva cizí státní příslušníci“. je největší hrozbou pro globální a regionální mír. Izrael nebude nečinně přihlížet, zatímco Írán prosazuje svůj jaderný program. “

Vyzýváme mezinárodní společenství, aby jednalo a zastavilo íránskou agresi. Toto je čas pro společnou akci.

Gantz a ministr zahraničí Yair Lapid minulý týden Jmenován íránským vůdcem Říkali, že stáli za útokem na tanker MT Mercer Street. Dva členové posádky, Brit a Rumun, byli zabiti.

Lokomotiva kotvící vedle izraelského tankeru MT Mercer Street, mimo přístav Fujairah ve Spojených arabských emirátech, 3. srpna 2021 (Karim Sahib/AFP)

Ministr obrany uvedl, že Izrael bude reagovat na íránskou agresi v době, kterou si zvolí. Poté, co v sobotu hovořil velitel íránských revolučních gard Hossein Salami “rovnice odezvy” Pokud jde o Izrael, Gantz uvedl: „Ti, kdo jsou zvyklí na rovnice, musí pochopit, že to, co se stalo v minulosti, nemusí nutně být v budoucnosti, a musí provést výpočty.“

Současně na námořní oslavě v Haifě při příjezdu dvou nových křižníků Sa’ar 6 prezident Isaac Herzog také vyhrožoval těm, kteří se snaží ublížit izraelským občanům, přičemž využil výhod Íránu.

V posledních týdnech jsme byli svědky pokusu Íránu poškodit izraelské cíle, a to i na námořní frontě. Nejde jen o izraelský problém. „Celý svět byl svědkem důsledků íránské agrese na nevinné civilisty,“ řekl Herzog.

Prezident Yitzhak Herzog na ceremoniálu přivítání nových křižníků Sa’ar 6 do izraelského námořnictva, 10. srpna 2021 (Izraelské obranné síly)

„Teprve na konci minulého týdne jsme znovu viděli aktivitu Íránu a jeho poboček na severní hranici,“ řekl k raketovým útokům. „Pokud si někdo v Libanonu myslí, že nám může vyhrožovat – dělá hořkou chybu.“

Herzog řekl, že Izrael nebude souhlasit s vystavením svých občanů ohni a pohrozil, že „každý, kdo se nám pokusí ublížit – kdekoli, v divadlech blízkých i vzdálených, přímo nebo nepřímo – pocítí naši sílu a naši schopnost“.

Izrael usiluje o uspořádání zasedání Rady bezpečnosti OSN o smrtícím útoku dronů, ale zároveň varoval, že může na Írán vojensky reagovat.

Írán, který odmítl obvinění z účasti na útoku, varoval Izrael před vojenskou akcí.

„Říkáme to jasně: každý hloupý čin proti Íránu se setká s rozhodnou odpovědí,“ řekl minulý týden mluvčí íránského ministerstva zahraničí Saeed Khatibzadeh.

Do této zprávy přispěly agentury.