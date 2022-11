Hodní, zlí a oškliví – Průkaz na fosilní paliva v hacknutém COP27

Nedělní jednání o klimatu COP27 v Egyptě nakonec skončila téměř 40hodinovým úsekem se smíšenými výsledky.

Vzhledem k těžkému roku, díky energetické krizi poháněné fosilními palivy a rostoucímu geopolitickému napětí, mnoho veteránů očekávalo tvrdou konferenci.

Egyptské předsednictví COP27 se výrazně zaměřilo na optiku (včetně přilákání co největšího počtu účastníků a vůdců) a méně na diplomacii potřebnou k dosažení ambiciózní dohody.

Nakonec se tomuto COP podařilo udržet většinu Glasgowského paktu nedotčenou, ale tato energie mohla být nasměrována na pokrok v práci.

Jednou z hlavních oblastí pokroku bylo zřízení Fondu ztrát a škod, který má kompenzovat „obzvláště zranitelné rozvojové země“ před klimatickými dopady. Ale na konci dne léčí příznaky, aniž by věnoval větší pozornost příčině.

Dobré výsledky

Když vezmeme dobrý, špatný a ošklivý přístup ke konečné dohodě, je jasné, že dobro bylo určitě výsledkem ztráty a poškození. To se připravovalo dlouhou dobu, protože před deseti lety osobně vedl jednání o této otázce pro australskou vládu.

Co se během této doby změnilo, je rozsah ztrát, které daleko přesahují rozsah kolektivních opatření v oblasti klimatu. V posledních dvou dnech bylo dosaženo kompromisu spolu s tlakem na rozšíření toho, které země by měly platit peníze do tohoto fondu.

Zatímco tato rozšířená zdrojová základna musí být ještě schválena, bude na programu příští rok. Zachování pravidla dárců pouze pro „rozvinuté země“ (definované jako členové Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj od roku 1990) poskytuje volný průchod nedávno bohatým zemím, jako jsou petrochemické státy, které nadále těží z problémové výroby.

Bylo to také dobré mnohostranné rozvojové banky Proviňte se za to, že se vám daří lépe.

špatné výsledky

Špatné je neřešení příčiny, fosilního paliva.

Dokonce i v časných nedělních ranních hodinách byl velký tlak na zahrnutí „ústupného vyřazení fosilních paliv“ včetně pravděpodobného (EU, Kostarika a Nový Zéland) a nepravděpodobného (Indie, USA a Austrálie), ale zbývalo flashback do jazyka Glasgow.

Byl to glasgowský prezident COP Alok Sharma Řekl To nejlepší ze závěrečného prohlášení Spojeného království na plenárním zasedání COP 27:

Emise dosáhnou vrcholu před rokem 2025, jak nám věda říká, že je to nezbytné. Ne v tomto textu.

Jasná návaznost na postupné vyřazování uhlí. Ne v tomto textu.

Jasné závazky k postupnému vyřazení všech fosilních paliv. Ne v tomto textu.

Slabá textová energie v posledních minutách.

Přátelé, v Glasgow jsem řekl, že puls 1,5 stupně je slabý. Bohužel je stále na podpoře života.

Ošklivé výsledky

Ošklivý byl ústup. fakt že Zabalil se Vrácení cíle 1,5 stupně Celsia, a to i v případě nesouhlasu, ukazuje, jak se některé země s těmito konferencemi vypořádávají. Prosazují umělá tvrzení tím, že ruší výběr toho, na čem se v minulosti dohodli použít jako vyjednávací žetony, a zajišťují, že nikde jinde nedojde k žádnému pokroku.

Novozélandský ministr pro klima James Shaw vyzval „ropné“ země, které se snaží „uklidnit situaci“. království Saúdská Arábie, odpovědný Chybí pravidla hlasování pro UNFCCC a nedodržuje konsensus, ví, jak hrát tuto hru. „Nesmíme se zmiňovat o fosilních palivech,“ řekla COP27, prázdná.

Rusové jsou stejní. A neudělali jsme žádný pokrok v pojmenování fosilních paliv. Nejošklivější na tom je, že nejenže neuspěli, ale navíc dostali na poslední chvíli dodatek, který obsahoval jazyk na potřeběNízké emise a obnovitelná energie“, když to měla být jen „obnovitelná energie“.

Toto je slabý „energetický text“, o kterém se zmiňuje Alok Sharma. WTF je energie s nízkými emisemi? Když máte dva týdny, můžete to označit a uložit. Když vám zbývá pár minut a 40 hodin práce navíc, skončíte tady. ty ošklivé věci.

Dubaj uděluje vstupní povolení pro fosilní paliva

Příští rok bude COP28 v Dubaji. Určitě to bude dobře zorganizované, na místě pro Dubai Expo 2020 (s místními zaměstnanci přecházejícími od projektu k projektu). Emiráti také rekrutují bývalé vyjednavače z celého světa, kteří spolu s Boston Consulting Group a dalšími poradci uspořádají okázalou konferenci.

Z toho, co jsem slyšel, Emiráti nechtějí, aby fosilní paliva byla pachatelem zla. Očekávejte technický veletrh spolu s řešením příznaků změny klimatu.

Jen neříkej proč! Po Dubaji to bude COP29 ve východní Evropě (s největší pravděpodobností Česká republika, méně pravděpodobně v Bulharsku), COP30 v Latinské Americe (pravděpodobně Brazílie), kde se musí dohodnout nové cíle pro rok 2035, a nakonec COP31 v Austrálii (resp. méně pravděpodobné v Turecku).

Austrálie musí být lepší

Australský tým měl letos rozhodně lepší formu než v Glasgow. Zlepšení Morrisonovy vlády se však nepromítá do klimatického vedení.

The jiný Climate Change Performance Index ukazuje pokrok pouze o několik stupňů výše v měřítku 60 zemí. Vedení pochází z přidávání fosilních paliv do rétoriky a jednání. Ministr Bowen chce pořádat COP31 ve spolupráci s Tichým oceánem.

Doufejme, že Tichý oceán, zjevné oběti klimatických dopadů, konečně vyvolá chmýří fosilních paliv. Raději to zavolejte hned a udělejte zastavení expanze fosilních paliv podmínkou pro pořádání COP s Austrálií. Další myšlenkou by bylo zajistit postupné vyřazení fosilních paliv The Hlavní agenda. To by byl COP, který stojí za účast!

Richie Mirziyan je ředitelem programu pro klima a energetiku v Australském institutu.