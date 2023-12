Všestranná Barbora Simanová překonala český rekord 57,75 na 100 mušek

Kvalifikace v Rotterdamu 2023

Český olympionik Barbora Simanová Už se přiblížila národnímu rekordu, když závodila v kvalifikaci v Rotterdamu 2023, když první den závodila v rozmezí 0,14 od svého nejrychlejšího času na 200 m žen.

Simanová nastavila nový český standard v den dva s novým kariérním nejlepším v disciplíně 100 m motýlek žen.

Je to švédština Louise Hansonová Dorazil k rotterdamské zdi jako první a získal zlato za 57,43. Simanová však za stříbrnou Nizozemkou zaostala za 57,75 o necelou vteřinu. Marit Steenbergenová Top 3 v 58,92.

Za 57,75 se Simanová poprvé po 23 letech prolomila pod hranicí 58 sekund a 59 sekund.

Při vstupu do závodu byl nejrychlejší výsledek v kariéře všestranného závodníka označen známkou 59,08 v předkole závodu na budapešťské zastávce série Světového poháru.

Simanová sekala více než vteřinu, aby překonala dosavadní český standard 58,54, který v roce 2016 zapsala do knih Lucie Svěcená. To znamená, že Simanová je první ženou ze své země od roku 2016. 58sekundový vstup do akce.

To zahrnuje 26,83/30,92 pro Simanovou, aby se kvalifikovala na olympijské hry v Paříži 2024.