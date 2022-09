Česky inspirovaná restaurace Waco, Pivovar, nabízí na WestFestu po letech plánování oficiální české pivo

WEST, Texas (KWTX) – Westfest jmenoval novou českou restauraci Bivovar oficiálním dodavatelem českého piva pro festival.

Festival většinou dováží pivo z České republiky, v poslední době prodávají piva komerční. S Bivoarem se nyní na festivalu objeví pravé české pivo, které se skutečně vaří ve středním Texasu.

Nápad vznikal asi sedm let, když se investor Pivovaru v roce 2015 zúčastnil Westfestu.

„WestFest 2015 je důvodem, proč je toto pivo a pivovar ve Waco, TX,“ řekl Peceda. „Když jsem v roce 2015 přivedl investora Julia na Westfest, odešel z Westfestu a řekl: ‚Otevírám pivovar, takže od roku 2015 do roku 2022, celý kruh, teď dostáváme jeho nápad. A jeho sen, a pivo bude letos k vidění na Westfestu.

O sedm let později bude plzeňské české pivo Pivovaru v rukou mnoha návštěvníků Westfestu.

Toto české pivo je specialitou mnoha Čechů. Beseda uvedla, že jej navrhli čeští sládkové, kteří se začnou učit na střední škole a řemeslo se rozhodli věnovat jako kariéře.

Pivovar má dva sládky, kteří otevírají a udržují Pivovar, který vyrábí plzeňské pivo. Pivovar dováží suroviny, ječmen a slad z České republiky a replikuje receptury na vaření prémiových nebo tmavých a světlých plzeňských piv.

„Dělám si legraci, že je to na východ nebo na západ od Prahy nebo na východ nebo na západ od Plzně, a důvod, proč to říkám, je kvůli veškerému úsilí, které musíme promítnout do tohoto piva recepturami, sládky, ingrediencemi,“ řekl Beseda.

Díky uvedenému pivu máte pocit, že jste v České republice nebo v Evropě.

„Jsou tam náznaky chmele, ale je to hodně utlumené,“ řekl Beseda. “Velmi jemné…chutná jako pivo v zahraničí…už nemusíte létat do Evropy. Tento týden můžete přijít na WestFest nebo Bivoer.

Vzhledem k tomu, že pivo v Pivovaru se vyrábí ve středním Texasu, Beseda říká, že jejich Plzeň je z 99 % české pivo a 1 % voda Waco, ale kvůli vodě podle něj opravdu nepoznáte rozdíl.

Bivoerův stánek je pod pavilonem na Westfestu. Toto je první stánek poblíž pódia se zeleným nápisem. Mají přes 20 sudů prémiových nebo tmavých a světlých plzeňských piv.

Beseda řekla, že by mohli mít u stánku pivní zahrádku a lidé by sestavili svůj průvodový plovák, aby se před ním vyfotili.

Bivoar se také nachází ve městě Waco. Bezeda řekl, že očekává rušný víkend pro Baylorův první domácí zápas, a to jak v areálu festivalu, tak v restauraci.

Bivovar doufá, že i v budoucnu bude pomáhat přinášet českou kulturu autentického českého piva do West City na Westfest.

