Sonda SAE Mars Probe vytváří úžasnou novou mapu Rudé planety

Nová mapa Marsu ukazuje rudou planetu v ohromujících detailech a odhaluje množství fascinujících geologických útvarů, jak jsou vidět z oběžné dráhy.

Mapa s vysokým rozlišením by mohla vědcům pomoci odpovědět na řadu naléhavých otázek Mars Včetně toho, jak se z ní stala suchá, neúrodná, neplodná země, přestože předtím byla bohatá na tekutou vodu.

Mapu Marsu vytvořil tým vědců pod vedením New York University Abu Dhabi (NYUAD) a Spojených arabských emirátů (SAE). Space Science Center (Otevře se na nové kartě) . Vědci použili data shromážděná z oběžné dráhy kolem Marsu Mise Emirates prozkoumat Mars (EMM), také známý jako Hope nebo Hope.

Mapa ukazuje Rudou planetu očima nejmodernějšího zobrazovacího systému lodi, Emirates Exploration Imager (EXI), a je důkazem rostoucího vlivu SAE ve vědě. NYU Abu Dhabi napsal v prohlášení (Otevře se na nové kartě) Doufají, že nová mapa Marsu bude motivovat mladé lidi ve Spojených arabských emirátech ke kariéře v oborech STEM.

„Plánujeme zpřístupnit naši mapu pro celou planetu jako součást nového, pokročilejšího atlasu Marsu, na kterém jsme pracovali, a jakmile bude zveřejněna, bude k dispozici v angličtině i arabštině,“ NYU Abu V prohlášení to uvedl vedoucí skupiny Dhabi (NYU Abu Dhabi) a vědec Dimitra Atri. „Doufáme, že tato dostupnost z něj udělá skvělý nástroj pro výzkumníky i studenty, aby se dozvěděli více o Marsu a zdůraznili potenciál, který vesmírný sektor SAE může nabídnout.“

K vytvoření mapy Atre a jeho tým provedli více než 3 000 pozorování EXI, která trvala déle než marťanský rok, což je ekvivalent dvou let zde na Marsu. Přistát a sešijte je dohromady, abyste vytvořili barevný kompozit. Výsledná mapa ukazuje mnoho klíčových geologických prvků Rudé planety ve vysokém rozlišení.

Mapa odhaluje polární ledové čepice, hory a vysoké neaktivní sopky, stejně jako zbytky starověkých řek, jezer a údolí, která se před 3,5 miliardami let přelévala kapalnou vodou. Jako taková by mapa mohla planetárním vědcům pomoci lépe porozumět tomu, jak se klima na Marsu během miliard let měnilo, což vedlo k suchému a vyprahlému světu, který dnes vidíme.

„Kompletní mapa Marsu přibližuje Spojené arabské emiráty a arabský svět o krok blíže k dosažení ambiciózního cíle mise EMM poskytnout úplný globální obrázek o klimatu Marsu,“ dodal Atre. „Více než 30 předchozích kosmických lodí bylo schopno zachytit pouze snímek počasí na Marsu, zatímco EMM bude sledovat sezónní změny v průběhu marťanského roku.“

Tím, že umožňuje vědcům studovat rozložení impaktních kráterů na suchém povrchu planety, mapa také odhaluje historii raných časů. asteroid Bombardování Marsu. Překrývání snímků EXI jako takové může výzkumníkům pomoci lépe porozumět podmínkám raného šumu Sluneční Soustava Když byly efekty vesmírného rocku běžnější než dnes.

Hope Probe je první meziplanetární mise ze Spojených arabských emirátů a z arabského světa jako celku. Kosmická loď, pověřená vůdci Spojených arabských emirátů v roce 2014, byla vypuštěna z Japonska 20. července 2020. Po asi sedmiměsíční cestě se Hope dostala na oběžnou dráhu Marsu 9. února 2021.

„Naděje sonda pomáhá výzkumníkům vytvořit globální obraz planety kvůli její strategické poloze,“ řekl Atri. „Naděje obíhá Mars po eliptické dráze, což umožňuje jeho pozorování z mnohem větší vzdálenosti než kterákoli jiná kosmická loď. Toto strategické umístění pomáhá výzkumníkům vytvořit globální obraz planety.“