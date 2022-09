NFT Gaming Psycho podporuje přeměnu lidských hráčů na NPC

obrázek : Vzdělávací obrázky ( Getty Images )

Společnou nití spojující mé naprosté znechucení se vším, co se týká blockchainu a AI, je naprostá dehumanizace toho všeho. Z těchto důvodů jsou oddaní techbro velmi soustředění na technologii, zisky a tržní síly, aniž by si uvědomovaly jejich důsledky a důsledky, Jako by se občas úplně oddělili od lidské zkušenosti.

Poslední dva roky jsme to probrali k smrti Neúspěšné experimenty NFT ke mě Objevuje se duch umění generovaného umělou inteligencíale pro Chtěl jsem vás upozornit na jednu z nejneobvyklejších věcí, které jsem kdy viděl zavázat se k tisku ve jménu technologie budoucnosti.

Tato skvělá funkce Na NFT a šifrované hry, většinou zaměřené na Maine Craft servery a Axi Infinity (wmp)od Niren Gray Desai, A rozhodně byste si to měli přečíst celé znovu Zbytek světa Chcete-li získat skvělý – i když velmi ponurý – zážitek, podívejte se na trhy kolem her typu „play to win“..

Ale je tu jedna sekce, která byla opravdu zvláštní, a kvůli ní jsem přestal číst ve svých skladbách:

Mikhai Kosar, autorizovaný účetní a člen Wolves DAO, skupiny, která konzultuje herní projekty NFT v raných fázích jejich vývoje, řekl Michai Kosarovi, Zbytek světa Že někteří hráči vždy půjdou tam, kde mohou vydělat více peněz. „Hráli by Pac-Mana, kdyby mohli vydělávat víc,“ řekl.

Podle Kossara jsou mechanismy pronájmů NFT ve hrách typu play-to-earn důležité, aby byly přístupné i pro chudší hráče. „Máte lidi, kteří mají peníze, ale nemají čas hrát hru, a na druhé straně máte lidi, kteří nemají peníze, ale mají čas,“ řekl. Ale vidí budoucnost, ve které by vlastnictví a management odborů mohly převrátit model bohatých západních hráčů, kteří vedou ty v zemích s nízkými příjmy. „Filipínci se mohou sejít, aby koupili nějaká aktiva a pak si je pronajali a vydělali peníze tímto způsobem,“ řekl. Představuje si ale také, že hry NFT mohou využít rozdíl v bohatství mezi hráči a nabídnout jiný zážitek. „S levnou pracovní silou pro rozvojovou zemi můžete použít lidi na Filipínách jako nehratelné postavy („nehratelné postavy“), skutečné postavy ve vaší hře,“ řekl Kosar. Mohou „prostě zaplnit svět, možná dělat náhodnou práci nebo chodit tam a zpět, lovit, vyprávět příběhy, udržovat obchod, možné je opravdu všechno.“

Dovolte mi, abych byl zcela jasný, kdy Říkám, že nepřeji nic jiného než to nejhorší pro všechny zúčastněné v této skupině.