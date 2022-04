Konferenční liga je nejlepší evropský šampionát, jaký jste neviděli

Úvodní čtvrtfinálová sestava to dokonale ilustruje. Zastoupena byla Anglie, Francie a Itálie – přes Leicester City, Marseille a Řím – stejně jako Česká republika, Norsko a Řecko. Nizozemci jsou dva konkurenti: Feyenoord a Eindhoven.

V době, kdy generální ředitelé nejsilnějších týmů a nejbohatších lig nutkavě prosazují myšlenku, že klíč k růstu evropského fotbalu spočívá v zajištění co největšího počtu setkání mezi obřími kluby kontinentu, představuje Conference Association jiný model.

Byl to v mnoha ohledech návrat k evropskému fotbalu stejně jako v tom, co by se dalo považovat za sport. předmoderní dobapřed tím, než se objeví skupinové fáze, hodnocené tomboly a velké turnaje, které mají automatický vstup pro více týmů v každé soutěži.

Pro fanoušky sledující Conference League relativní neznalost zúčastněných týmů šampionát nezmenšila. Posílil jsem to. Tam, kde Liga mistrů působí jako začarovaný kruh mezi hrstkou měst, rok co rok si její mladší bratr užívá atmosféru dobrodružství. „Je to velmi drahé, ale destinace jsou součástí atrakce,“ řekl Ravenhurst. Co jiného by ho, řekl, přitahovalo k Porasu, Lucernu nebo Gilanu?

Přitažlivost však sahá hlouběji než jen možnost cestovat. „Úroveň je vysoká a zápasy mezi soupeři jsou víceméně vyrovnané,“ řekl Kyriakos. „Fanouškům se to líbilo. Všechny hry byly vyprodané.“

To nebyl pouze případ Řecka; Dokonce i v Anglii, která se obecně vysmívá každému nápadu, který je považován za nový, Leicester City minulý týden prodal každou vstupenku na návštěvu Eindhovenu. Eindhoven už jsem to udělal Totéž platí pro čtvrteční odvetu.

Tato parita nebyla nutně na úkor kvality. Jak podotkl Ravenhorst, kádr Feyenoordu – složený ze Slavie Praha, Union Berlín a Maccabi Haifa – „se cítil, jako by mohl být v Evropské lize“.