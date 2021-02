Co dělat tento týden: 1. – 7. Března

Pondělí 1. března

Rodina: March Frenzy, 10:00 – 18:00 od pondělí do soboty, poledne – 18:00 neděle, Entertainment Interchange, 7379 Square Court, West Chester. Během měsíce března si návštěvníci mohou vyzkoušet A-Maze-N FunHouse pouze za 4,95 USD na osobu. Hot dogy jsou pouze 50 centů. Nová atrakce vhodná pro děti, Pharo’s Tomb Escape, stojí 10 $ na domácnost. 513-898-8000; entertrainmentjunction.com.

Muzea: Maya, galerie, 10:00 – 16:00 pondělí, 10:00 – 16:00 od čtvrtka do neděle, Cincinnati Museum Center, 1301 Western Ave, Queensgate. Zavřeno od úterý do středy. Tato obrovská výstava s více než 300 původními objekty Mayů byla prodloužena do 4. dubna. Prohlédněte si artefakty zapůjčené od státu Guatemala, z nichž každá podrobně popisuje každodenní život, náboženství, politiku a inovace Mayů. 14–21 $. cincymuseum.org.

Muzea: Rok na hraně, 10:00 – 16:00 pondělí, 10:00 – 16:00 od čtvrtka do neděle, Cincinnati Museum Center v Union Terminal, 1301 Western Ave, Queensgate. Zažijte divočinu o rozloze 20 000 akrů v systému ochrany Appalachian Edge objektivem fotografa. Zavřeno od úterý do středy. 14,50 $, 13,50 $ ve věku 60 let, 10,50 $ ve věku 3–12 let, bezplatní členové a věk o 2 roky mladší. cincymuseum.org.

MUSIC: Jazz at the Memo: The Duke Ellington Songbook, 19:00, pamětní síň OTR, 1225 Elm Street, nad Rýnem. Kvarteto Emily Grace Jordan oceňuje studenta jazzu Duka Ellingta za 8 a 6 dolarů. Memorialhallotr.com.

Úterý 2. března

HUDBA: Živá hudba na oběd, 12:10, Christ Church Cathedral, 318 AH, Street 4, Downtown. Tento týden: The Price Hill Duo. cincinaticathedral.com.

VIRTUÁLNÍ: Projekt vypravěčů: Jsem černý, 19:00, vysílání online prostřednictvím bit.ly/StorytellersProjectYT, facebook.com/USATodayStorytellers Project & Events..

Středa 3. března

BARS: The Alice: The Immersive Cocktail Experience, 17:30 a 19:30 středa, 17:30 čtvrtek, 21:00 neděle, 140 Marian Spencer Road, centrum města. 90minutové vyskakovací dobrodružství skrz slicked glass vás přenese do realistické divadelní alternativy. Připravte si 2 speciální koktejly, vyřešte hádanky a výzvy, zahrajte si kroket s plameňákem, snězte dort „eat me“ a další. 45 $. Explorehidden.com.

Čtvrtek 4. března

Umění: Frank Dauphink: Americký mistr, 11:00 – 20:00 čtvrtek, 11:00 – 17:00 pátek – neděle, Muzeum umění v Cincinnati, 953 Eden Park Drive, Mount Adams. Hlavní přehodnocení práce nejvlivnějšího malíře v historii Cincinnati s první komplexní výstavou za více než 30 let. Trvá do 28. března. 10 $, senioři 5 $, věk 6-17 let, zdarma pro věky 5. Nutná rezervace. cincinatiartmuseum.org.

UMĚNÍ: Budoucí návratnost: Zavřít paralelně, 11:00 – 20:00 čtvrtek, 17:00 od pátku do neděle, Cincinnati Museum of Art, 953 Eden Park Drive, Mount Adams. Představte si novou galerii uměleckých děl ze stálé sbírky muzea. Trvá od 26. února do srpna. 29. Členové mají exkluzivní přístup celý pátek a od 10:00 do 11:00 soboty až neděle. Hosté jsou povinni navštívit maximálně 2 hodiny. Masky by měly vždy zakrývat nos a ústa. Je nutná online předběžná registrace. Vstup volný. cincinnatiartmuseum.org.

UMĚNÍ: Anila Quayyum Agha: Všechny květiny jsou moje, 11:00 – 20:00 čtvrtek, 17:00 od pátku do neděle, Cincinnati Museum of Art, 953 Eden Park Drive, Mount Adams. Populární výstava, která měla premiéru v roce 2017, zobrazuje práci pákistánského a amerického umělce, který vytvořil pohlcující instalace manipulací se světlem. Pokračuje až do 30. května. Zdarma. Nutná rezervace. cincinatiartmuseum.org.

Festivaly: Bockfest Blessing of the Beer, 19:00, Arnold’s Bar and Grill, 210 E. Eighth Street, Downtown. Bratr františkán Tim požehná všech 11 druhů piva Puck na dvoře. Slavnosti pokračují v pátek a sobotu od 15:00 do konce s mnichy, kozami, živou hudbou, klobásou a pivem. U stolů se doporučuje rezervace a 2hodinový časový limit. 513-421-6234.

Jídlo: Mezinárodní večeře u vína, 18:30 – 21:00, Bell Event Center, 444 Reading Street, Pendleton. Vstupenka zahrnuje večeři o 4 chodech s vínem a recepční vína. 750 $ stůl 8, 100 $ jeden. Rezervace: 513-852-2787.

Pátek, 5. března

Zahajovací umění: OH, KY & IN, 18:00 – 21:00, Manifest Creative Research Gallery and Painting Center, 2727 Woodburn Ave. , Walnut Hills. Je zde čtyři různé galerie: OH, KY & IN, Artefakt, Ivan Albreht, Amy Nadler a Manami Ishimura. Běží od 5. března do 2. dubna; 513-861-3638; manifestgallery.org.

Výstava: výstava drahokamů, klenotů a minerálů, Pátek až sobota 10:00 – 18:00, neděle 10:00 – 16:00, Sharonville Convention Center, 11355 Chester Road. Nakupujte krystaly, perly, ruční práce, korálky, šperky, drahé kameny, kovy a další. Sekce ocenění. Přijetí je 5 $.

Festivaly: Bookfest, Četné zúčastněné bary a restaurace přes Rýn, centrum města a větší Cincinnati. Oficiální místa Bockfest nabízejí místní pivo Bockfest při pokladně a omezenou dodávku speciálního skla Bockfest 2021 ke koupi. bockfest.com.

Festivaly: Bockfest doma, Pátek – neděle. Předobjednejte si balíček Bockfest, který si můžete užít doma. Balíky zahrnují pivo, jídlo a zboží k vyzvednutí v pátek v divadle Woodward Theatre (1404 Main St., Over-the-Rhine). bockfest.com.

Festivaly: Pěší prohlídky historického pivovaru Bockfest, 10 am – 4:30 pm Brewing Heritage Trail tour center, 1941 Race St. „Přes Rýn. Zažijte pohlcující historickou prohlídku s průvodcem. Prohlídky zahrnují návštěvu rozsáhlých podzemních pivních sklepů historického (nepracujícího) pivovaru Jackson. 25 $. bockfest.com

Otevřít film / výchozí: Giddy, Streamují napříč světovým kinem Cincinnati. Tento film, vítěz ceny za nejlepší dokumentární film, kanadský mezinárodní festival dokumentárních filmů Hot Docs, ukazuje intimní portrét tří vyhýbaných psů, kteří žijí v ulicích Istanbulu. Zahrnuje diskusi o živém vysílání s režisérem. Informace: 859-957-3456; cincyworldcinema.org.

Muzea: Take the Road: Historic Stuart Weitzman Footwear Collection, Poledne – 16:00 pátek – sobota 11:00 – 16:00 neděle, Taft Museum of Art, 316 Pike Street, Downtown. Od volánových hedvábných bot vytvořených pro výstavu Paris Exposition 1867 až po kožené divácké lodičky z počátku 40. let podepsané New York Yankees – tato nová galerie obsahuje více než 100 poutavých párů obuvi trvajících téměř 200 let a ve více zemích. Otevírá se 27. února. Omezená kapacita a rezervace časovaných vstupů. taftmuseum.org.

Museums: Built to Last: The Historic Taft House in 200, Poledne – 16:00 pátek – sobota 11:00 – 16:00 neděle, Taft Museum of Art, 316 Pike Street, Downtown. Historický dům Baum-Longworth-Sinton-Taft se v roce 2020 stal 200. Objevte historii nejstarší dřevěné rezidence v centru Cincinnati, která zůstává na původním místě. Trvá do 6. června. Omezená kapacita a rezervace časovaných vstupů. 10 $, senioři 8 $, zdarma pro aktivní členy a armádu, do 18 let. taftmuseum.org.

Hudba / Virtuální: Zimní festival: Láska k cestování, 19:30 streamování přes Cincinnati Opera. Speciální koncert spojuje talenty sopranistky Thales Trevin nominované na cenu Grammy, vedoucího Symphony Orchestra Cincinnati Williama R Langleyho a Hot Chamber Band Concert: Nova, aby vytvořili kouzelný hudební román s prvotřídní hudbou od Debussyho, Raphaela a dalších. . . volný, uvolnit. Registrovat: cincinnatiopera.org/winter-festival.

Hudba: Pincher vede lži das Mahler, 19:30 od pátku do soboty, Music Hall, 1241 Elm Street, nad Rýnem. Matthias Pincher vede Cincinnati Symphony Orchestra. 14 $. 513-381-3300; cincinnatisymphony.org.

Hudba: Jerry King, Rivertown Rumblers, 20:00, Southgate House Revival Sanctuary, 111 E. 6 Street, Newport. Se Strobusem, Anthony Wright. Věky od 18 let. 10 $. southgatehouse.com.

Hudba: Charles Wesley Goodwin a Nolan Taylor, 20:00, Southgate House Revival, Revival Room, 111 E. 6th St. , Newport. 25 $. southgatehouse.com.

Hudba: Tom torpéda, 20:00 – 23:00, Big Ash Brewing Co. , 5230 Beechmont Ave. , Anderson Township. Tom Petty Squad Tribute. 5 $.

Divadlo: pověsti, 19:30 od pátku do soboty, 15:00 v neděli, divadlo Opera Surg, 63 Main Street, Middletown. „Pověsti“ Neila Simona v podání komunitního divadla Aria Zenia. 25 $. sorgoperahouse.org.

Sobota 6. března

Festivaly: Podpis a plakát knihy Bockfest, 10:00 – 15:00, Moerlein Lager House, 115 Joe Nuxhall Way, Downtown. Umělec Bockfestu Jim Effler podepíše kopie své nové knihy 25 let plakátů Bockfestu.

Festivaly: Kozí jóga Bockfest, 13:00, Mecklenburg Gardens, 302 E. University Street, Corville. Třída jógy pro všechny úrovně v rakevním sále s roztomilými malými kozami. Rezervace: share.fitdegree.com.

HUDBA / VIRTUÁLNÍ: strana virtuálních hodin dne zakladatele, 19:00 prostřednictvím kanálu YouTube Cincinnati Boyfriend. Obsahuje nové dálkově nacvičené a osobně zaznamenané pořady od tří týmů Boychoir. volný, uvolnit. youtube.com/CincyBoychoir.

Hudba: česky, 19:30, Verst Group Logistics Warehouse, 1985 International Road, Hebron. Kentucky Symphony Orchestra provádí Symphony No. 7 pro Antonína Dvořáka a Koncert pro violoncello s Mary K. Smith. Online a osobní zobrazení k dispozici. 35 $. 859-431-6216; kyso.org.

Prohlídky: Newport Syndicate Haunted Investigation, 21:00, 118 AH, Fifth Street, Newport. 69 $. 859-951-8560; americanlegacytours.com.

Neděle 7. března

Hudba: Coral Evensong, 17:00, Christ Church Cathedral, 318 AH, Street 4, Downtown. cincinaticathedral.com.

Nakupování: předvádění avantgardního umění a řemesel, Od 10:00 do 16:00, Oasis Golf Club and Events Center, 902 Loveland-Miamville Rd, Loveland. 3 $ zdarma pro děti do 12 let.

těším se

Charitativní / virtuální: Vstupenky jsou v prodeji na oslavu začlenění do filmu a médií, která se uskuteční kolem 11. března. Výhody Mezinárodního filmového festivalu OTR. VIP balíček zahrnuje jídlo připravené šéfkuchařem doručené k vašim dveřím, dárkovou tašku, přístup k virtuálnímu zážitku a pozvánky na premiéry festivalu. 165 $ za VIP, 65 $ za akci, tašku a 30 $ pouze za akci. expotoyou.com/otr-international-film-festival.

Festivaly / Virtuální: Vstupenky se začnou prodávat v pondělí 1. března na interní mezinárodní festival vína v Cincinnati. Tato virtuální ochutnávka se koná 18. března. K dispozici je omezený počet lístků. winefestival.com.

letní tábor: Registrace je otevřena pro virtuální letní tábory divadla Ensemble. Každý den v táboře je organizován tak, aby účastníci byli aktivní a pohybliví a přitom se řídili pokyny na obrazovce. Mezi kempy patří Junior Summer Camp, Intensive Summer High School a Intensive Summer Art Theater. Registrace a informace: 513-421-3555; ensemblecincinnati.org/camps-classes.

letní tábor: Registrace je otevřená pro fotbalové tábory OSYSA / Soccer Unlimited. Tyto tábory provozované Jackem Hermansem a Ohio South provozují všechny aspekty fotbalu v zábavném prostředí s konkurenceschopností, ale pod kontrolou. Registrace a informace: 513-576-9555; osysa.com/camps/soccerunlimited.