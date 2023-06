Pokemon Go Starry Skies Speciální výzkumné úkoly a odměny

Pokemon Go spustil další způsob, jak se trenéři utkat s Cosmogem prostřednictvím speciálního výzkumného úkolu nazvaného Starry Skies během akce Solstice Horizons. Tady je vše, co o ní víme.

Nejnovější událost Pokemon Go, Solstice Horizons, je konečně k dispozici pro trenéry a s ní přichází nový speciální úkol, který musí fanoušci splnit.

Speciální úkol nazvaný Starry Skies dává trenérům možnost setkat se s Cosmogem podruhé v historii zdarma a také specifickou možnost splnit mise dvakrát, celkem tedy tři setkání s Nebby.

Zde je vše, co víme o speciálním výzkumu Starry Skies, včetně jeho denních a nočních odnoží.

Starry Skies Speciální výzkumné úkoly a odměny

Díky LeekDuck, Zde jsou všechny úkoly, kterým budete čelit při dokončení příběhu speciálního výzkumu Starry Skies:

Krok 1 ze 4

Objevte 2 km – Solosis Encounter

Catch 2 Psychic Pokémon – Abra setkání

Chyť 10 různých typů Pokémonů – Seznamte se s Goethitou

Odměny: Wobbuffet Encounter, 5 Razz Berries, 7 Stardust

Trenéři Pokemon Go si pak budou moci vybrat mezi denní a noční větví.

Pomoc při hledání denních pokémonů:

Krok 2 ze 4

Chyťte 20 pokémonů typu trávy nebo hmyzu – 10 pokémonů

Objevte 10 km – Inkay

Zatočte 25 PokeStops nebo v tělocvičně – 10 Pinap Berries

Odměny: Galarian Slowpoke Encounter, 15 Poke Balls, 78 Stardust

Krok 3 ze 4

Udělejte 10 kuliček v řadě – 3000 hvězdného prachu

Chyťte 50 pokémonů s funkcí Weather Boost – seznamte se s Metangem

Vyhrajte 10 sladkostí na procházce se svým přítelem – 15 skvělých kuliček

Odměny: Starmie Encounter, 1 Mossy Lure Module, 789 Stardust

Krok 4 ze 4

Vylíhne se 5 vajec – 5 stříbrných bobulí

Chyťte 50 Pokémonů psychotypu – Seznamte se s Akzamy

Získejte 7890 hvězdného prachu – 1 hvězdný žeton

Odměny: Cosmog Encounter, 20 Super Orbs, 7890 Stardust

Pomozte najít noční pokémony:

Krok 2 ze 4

Chyťte 20 duchů nebo temných pokémonů – 10 koulí pokémonů

Pořiďte snímky 20 různých divokých Pokémonů – Seznamte se s Inkayem

Použijte 30 bobulí, abyste pomohli chytit Pokémona – 10 Pinap Bobule

Odměny: Galarian Slowpoke Encounter, 15 Poke Balls, 78 Stardust

Krok 3 ze 4

Udělejte 5 dokonalých hodů – 3000 hvězdného prachu

Chyť 30 různých typů Pokémonů – Seznamte se s Mitangem

Dokonči 15 terénních výzkumných misí – 15 skvělých míčů

Odměny: Starmie Encounter, 1 modul ledové návnady, 789 Stardust

Krok 4 ze 4

Vyhrajte 5 nájezdů – 3 stříbrné bobule

Chyťte 50 Pokémonů psychotypu – Seznamte se s Akzamy

Získejte 7890 hvězdného prachu – 1 hvězdný žeton

Odměny: Cosmog Encounter, 20 Super Orbs, 7890 Stardust

Pokemon Go Starry Skies specifikoval speciální výzkumné úkoly

Po dokončení úkolů jednou během akce Solstice Horizons si trenéři budou moci zakoupit vstupenku za 5 $ z obchodu Pokemon Go, aby měli šanci je splnit podruhé.

Úkoly a odměny za speciální výzkum se vstupenkami budou stejné jako u bezplatné verze.

To je vše, co potřebujete vědět o příběhu Starry Skies Special Research! Podívejte se na další průvodce Pokemon Go níže:

