Další narozeniny covida přinášejí také úzkost a optimismus

Vánoce dorazily po celém světě v sobotu uprostřed nárůstu případů viru Covid-19, který oddělil mnoho rodin, zametl nemocnice a omezil náboženské oslavy, protože se pandemie chystala rozšířit do třetího roku.

Objevila se však kázání naděje, protože vakcíny a další způsoby léčby se staly dostupnějšími.

Papež František použil k modlitbě vánoční dopis Více vakcín, aby se dostalo do nejchudších zemí. Zatímco bohaté země proočkovaly až 90 % své dospělé populace, 8,9 % populace Afriky je plně proočkovaných, což z ní činí nejméně opylovaný kontinent na světě.

Na jeho polední proslov a požehnání se dostavilo jen několik tisíc příznivců, ale i to bylo lepší než loni, kdy v Itálii kvůli vánočním uzavírkám donutil Františka jít dovnitř, aby se zúčastnil každoročního „Urbi et Orbi“ („Do města a do světa“ ) mluvený projev.

„Dejte zdraví nemocným a inspirujte všechny muže a ženy dobré vůle, aby hledali nejlepší možné způsoby, jak překonat současnou zdravotní krizi a její dopady,“ řekl František z kostela sv. „Otevřete srdce, abyste zajistili, že nezbytná lékařská péče – a zejména vakcíny – bude poskytnuta těm, kteří ji nejvíce potřebují.“

Ve Spojených státech mnoho kostelů zrušilo osobní bohoslužby, ale u těch, kteří vykonávali osobní bohoslužby, duchovní hlásili menší, ale významnou účast.

„Omicron zmírnil naše naděje na obyčejné Vánoce tohoto roku… stále plné pochybností a hrozeb, které na nás vrhají stín,“ řekl reverend Ken Poehler svým dětem během půlnoční mše v kostele sv. Františka Xaverského v New Yorku. „Hack byl pro nás šťastným slovem, dokud nebyl spojen s COVIDem. A uprostřed toho všeho slavíme Vánoce.“

Účast na štědrovečerní mši byla o třetinu nižší než loni, řekl reverend Alex Carlotsus z kostela Dormition of the Blessed Virgin Mary Church v Hamptons v Southamptonu ve státě New York s tím, že „skutečnost, že omikron virus snižuje dav, ale ne nadšení přítomných věřících.“

Patrick’s Church v Hubbardu v Ohiu uspořádal štědrovečerní mši na nedaleké střední škole kvůli letošnímu požáru kostela. Biskup Youngstown David Bonar, který předsedal, uvedl, že mše přilákala asi 550 lidí.

V Británii zaznamenala královna Alžběta II další rok bolesti – soukromá postava poté, co v dubnu ztratila manžela prince Philipa – a vyzvala lidi, aby oslavili s přáteli a rodinou.

„Ačkoli je to pro mnohé čas velkého štěstí a dobré nálady, Vánoce mohou být těžké pro ty, kteří ztratili své blízké,“ řekla královna v přednahraném poselství, když si mnoho britských rodin užívalo tradiční vánoční večeři. Zejména letos chápu proč. “

Tisíce lidí po celé Británii dostaly k Vánocům přeočkovací vakcínu, protože nové případy vytvořily další denní rekord 122 186. Lékárna Good Health v severním Londýně byla jedním z desítek míst, které zůstaly v sobotu otevřené, aby daly „bodnutí“ uprostřed vládní snahy dodat přeočkování. všem dospělým do konce roku.

Vedoucí jednotky intenzivní péče v nemocnici v Marseille ve Francii Řekl, že většina pacientů s COVID-19 o Vánocích nebyla očkována, zatímco jeho zaměstnanci jsou kvůli infekci ve stresu nebo nemohou pracovat.

„Jsme z toho unavení,“ řekl Dr. Julian Carvelli, vedoucí jednotky intenzivní péče v nemocnici La Timoney, zatímco jeho tým strávil další Štědrý večer péčí o pacienty s COVID-19 na respirátorech. „Bojíme se, že nebudeme mít dost místa.“

Na druhé straně zeměkoule jsou stovky tisíc lidí na Filipínách , největší asijská katolická země, strávila Vánoce bez adekvátních domovů, elektřiny, jídla a vody poté, co silný cyklon minulý týden zabil nejméně 375 lidí a zdevastoval okresy, většinou z centrálních ostrovů.

Guvernér Arthur Yap z těžce zasažené provincie Bohol, kde v cyklonu zahynulo více než 100 lidí a téměř 150 000 domů bylo poškozeno nebo zničeno, požádal o pomoc. Byl rád, že mnoho Filipínců mohlo slavit Vánoce bezpečněji poté, co byly vyřazeny případy COVID-19, ale řekl: „Prosím, nezapomeňte na nás.“

Nejméně jedna americká vánoční tradice byla obnovena poté, co ji loni pandemie přinesla online: každoroční obnovení odvážného překročení řeky Delaware ze strany George Washingtona. V roce 1776. Přejezd ve třech člunech dokončil přejezd v sobotu asi za hodinu. Davy byly ve stovkách, oproti obvyklým tisícům.

Testování COVID-19 na některých místech bez omezení pokračovalo, zatímco jiná byla na den uzavřena.

Linky, které byly v předchozích dnech omotané kolem bloku v malém testovacím centru v chicagské čtvrti Lincoln Square, se v sobotu dramaticky zmenšily, když jedinými zákazníky uvnitř byli Shayna Prihoda a Michael Boundy, jejichž negativní testy jim umožnily navštívit Boundyho rodiče v Michiganu.

„Chtěli jsme zůstat doma a být v karanténě,“ řekl Bundy.

Narůstající počet případů na Floridě učinil testování běžným jako vánoční šunka. Florida vytvořila druhý den v řadě nový rekord.

Několik hodin před otevřením testovacího místa v tropickém parku v Miami se seřadily desítky aut. Aby snížili poptávku, pracovníci okresu v pátek v knihovnách rozdali 12 500 testovacích sad doma.

Většina ze 120 testovacích míst v New Yorku byla uzavřena v sobotu, den poté, co byla do brooklynské čtvrti přivolána policie, aby utišila rozzuřený dav, který očekával bezplatné domácí testovací sady, jen aby jim došly zásoby.

Židle na některých jídelních stolech jsou prázdné poté, co letecké společnosti po celém světě zrušily stovky letů Kde omikronový vzorec míchal stoly a redukoval počet zaměstnanců.

Aerolinky po celém světě zrušily téměř 6000 letů, které měly odstartovat v pátek, sobotu nebo neděli, z nichž asi třetina souvisí s lety v USA, uvádí web FlightAware pro sledování letů.

V přijímacím středisku pro žadatele o azyl na Kypru Patricia Itoh, katolička z Kamerunu, řekla, že nemá žádné zvláštní plány, protože bez svého 6letého dítěte, které musela opustit, to nebylo jako Vánoce. .

Ale dodala: „Jsme vděční, jsme naživu, a když jsme naživu, je tu naděje.“

Winfield hlásí z Říma, Tarm z Chicaga a Smith z Pittsburghu. K této zprávě přispěli autoři Associated Press Bobby Kayna Calvin a Larry Neumeister v New Yorku, Michael Schneider v Miami, Ron Todd ve Philadelphii, Danica Kirka v Londýně, Jim Gomez v Manile a Daniel Cole v Marseille ve Francii.