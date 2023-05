Stevens je „oblíbený stadion na světě“

Paříž (Reuters) – Sloane Stephensová si vychutnávala každý okamžik na svém oblíbeném kurtu na světě, když v pondělí zvítězila v prvním kole 6:0 6:4 nad bývalou světovou jedničkou Karolínou Plíškovou, aby ji porazila. Včasný podpis na French Open.

A 30letá vicemistryně z Paříže před pěti lety nedala na hlavním kurtu Philippe Chatrierové šanci mávající Plíškové, první set prosprintovala za 49 minut, než Češka odskočila ve druhém.

Pokračovala však v hromadění nevynucených chyb – celkem 31 – a také šesti dvojchyb, což dávalo Stephensové, kdysi na třetím místě světového žebříčku, šanci vrátit se ze 4:3, dvakrát ji zlomila a z další vypadla. tři zápasy, aby zpečetily vítězství.

„Toto je moje nejoblíbenější hřiště na světě a jsem tak šťastná, že jsem zpět,“ řekla Stephensová, aktuálně na 30. místě žebříčku.

Američanka, která vyhrála US Open 2017, byla i loni v Paříži čtvrtfinalistkou, přestože bojovala o formu.

Stephensová vstoupila do turnaje se zlepšením formy na antuce poté, co vyhrála svůj první šampionát WTA 125 a minulý týden se dostala do semifinále na antuce v Rabatu.

„Začít takhle na svém oblíbeném kurtu a na oblíbeném povrchu je skvělé,“ řekla Stephensová. „Chtěla jsem mít letos (před turnajem) zápasy na kontě a cítila jsem se sebevědomě.“

(Tento příběh byl opraven, aby se v odstavci 1 změnilo křestní jméno Plíškové na Karolína)

(Zpráva Carolus Grauman; Střih Ed Osmond)

Naše standardy: Thomson Reuters Trust Principles.