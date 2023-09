Fight by Fight Náhled | UFC 293: Adesanya vs Strickland

Poté, co v dubnu znovu získal pás střední váhy, se Israel Adesanya vrací do Austrálie, aby zahájil svou druhou vládu v čele divize obhajobou titulu proti americkému vyzyvateli Shawnu Stricklandovi.

Když to v dubnovém odvetném zápase šampionátu mezi Adesanyou a Alexem Pereirou vypadalo, že věci nabírají známý spád, superstar narozená v Nigérii scénář otočila. Poté, co se Adesanya dostal zpět k hrazení a vypořádal se se silnými kopy od svého dlouholetého rivala, dokázal Pereiru v tomto běhu zastavit pravou rukou mimo hrazení. Následný výstřel položil Brazilce na plátno a „The Last Stylebender“ byl během okamžiku zpět na vrcholu střední váhy UFC.

Někdy je ‚dostupnost‘ tou nejlepší schopností a Stricklandova všudypřítomná přítomnost určitě hrála roli v tom, že ho vylodil proti Adesanyi zde. Nejen, že od svého návratu do akce před necelými třemi lety zaznamenal rekord 7:2, ale také se letos dvakrát vrhl do krátkodobých úkolů s nízkou odměnou, z nichž každý vyhrál a ukázal se jako nepravděpodobný, ale nebezpečný uchazeč o titul. nakonec tento týden.

Stylisticky je to na papíře opravdu zajímavý boj, protože zatímco Adesanya byl kritizován za to, že občas hraje na jistotu proti některým ze svých předchozích protivníků, Strickland a jeho útok založený na tlaku by měl donutit šampiona zapojit se za všech okolností. Uvidí se, zda vyzyvatel bude schopen použít tuto taktiku a zůstat ve vzpřímené poloze 25 minut, ale něco mi říká, že to bude mnohem soutěživější a napínavější boj, než by si někteří mysleli.

Další souboje o hlavní karty

Tai Tuivasa vs Alexander Volkov