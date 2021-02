Oprava a výměna sady Blizzard® Arcade oživuje hry, které vedly k Blizzard Entertainment

Irvine, Kalifornie – (Pracovní drát) – Osmý odstavec, třetí věta vydání by měla znít: Konečná verze hry obsahuje mapu „mlhy války“, která odhaluje průzkum hráčů pro jednotlivé úrovně. (Místo … zahrnuje další prostor pro průzkum – dříve byl k dispozici pouze v 32bitové verzi systému Trnka –Stejně jako mapa „mlhy války“ …).

Aktualizovaná verze zní:

Vánice® Arkádová skupina Hry, které vedly k vytvoření Blizzardu, znovu vytvářejí zábavu

Vylepšené verze Ztracení Vikingové®A Rock and Roll Racing®A A Blackthorne® Nyní k dispozici na Battle.net®, Nintendo Switch™, Play Station®4 a Xbox One

Před třiceti lety bylo založeno moderní herní studio skládající se z hrstky vývojářů softwaru, kteří vytvářejí druhy her, které by sami rádi hráli. Mezi jejich první výtvory Ztracení Vikingové®A Rock and Roll Racing®, A Blackthorne®–Každý z nich získal ohlas u kritiků a odrážel rané principy designu pro společnost, která se brzy stane Blizzard Entertainment. Blizzard dnes s hrdostí oznamuje Vánice® Arkádová skupina„Digitální sada původních výsledků, aktualizovaná a nyní dostupná pro Windows® Osobní počítač, Nintendo Switch™, Play Station®4 a Xbox One (také PlayStation®5 a Xbox Series X | S přes zpětnou kompatibilitu).

V počítači se systémem Windows Blizzard Arcade Collection Byl zahrnut jako součást Oslava skupinaA Pamětní sada herních předmětů pro hry Blizzard, které byly vydány na začátku tohoto měsíce k oslavě 30. výročí společnosti. (Hráči, kteří provedli tento nákup, již obdrží a Blizzard Arcade Collection.Verze tohoto balíčku bude dnes také k dispozici na konzolích jako chumelenice® Oslava skupina po dobu 30 let.

“The Missing Vikings, Rock and Roll Racing, A Blackthorne Nakonec nám to umožnilo pokračovat ve stvoření Plechovky®Diablo®A A Starcraft®A Takže jsme si to mysleli Blizzard Arcade Collection „Bude to zábavný a pohodlný způsob, jak pohlížet na naše kořeny jako společnosti,“ řekl J. Allen Braque, prezident Blizzard Entertainment. Mnoho hráčů Blizzardu po celém světě s láskou vzpomíná na svůj čas strávený těmito hrami a často nás žádali, abychom je přivedli zpět na moderní platformy, takže jsme rádi, že to nebudeme dělat jen s tímto vydáním.A Ale zlepšit zážitek s novými funkcemi a funkcemi, které jsou k dispozici poprvé v každé hře. “

Hry v Blizzard Arcade Collection Přijít Původní vydání A také upgradováno Konečné vydání (Podrobnosti níže), s každou verzí zobrazenou Nastavte vlastní klíč A schopnost Přetočit Až 10 sekund. Původní verze Ztracení Vikingové A Blackthorne Také zahrnout Režim sledování, Což umožňuje hráčům kdykoli sledovat fáze hry a skákat, aby dominovali. Schopnost Uložit pokrok kdekoli Jsou také zahrnuty ve všech verzích každé hry, s výjimkou finální verze hry Rock and Roll Racing. skupina další materiály Přiblížení Blizzard Arcade Collection, Včetně herního umění, vývojových prostředků, nevyužitého obsahu, tradic, rozhovorů a dalších.

Touha, bis

Všechny vstupy Blizzard Arcade Collection Zobrazuje důraz na zábavu, osobnost a detail v srdci všech her Blizzard. Všechny hry představují přitažlivou výzvu a nabízejí brzký pohled na to, co by se mohlo vyvinout v podpisový přístup Blizzardu k uspokojení hry, barevného designu a smyslu pro humor.

v Ztracení Vikingové Hráči převezmou role Erika Swifta, Olafa Stouta a Baeloga Fierce, tří odvážných Vikingů, kteří musí společně využít své schopnosti k řešení stovek hádanek, porazit své nepřátele a vydat se zrádnou cestou zpět domů. Konečná verze Ztracení Vikingové Spojuje nejlepší aspekty různých původních konzolových verzí hry a kombinuje vynikající zvukový a vizuální zážitek z prvního vydání s dalšími fázemi a příběhy a podporou až tří hráčů v místní kooperaci, které byly přidány v novější verze.

Díky sérii nástrah a epického rockového a metalového soundtracku Rock and Roll Racing Umisťuje hráče za volant a přináší komplexní demoliční závodní zážitek. Hráči si mohou vybrat z vybrané skupiny řidičů různých talentů a vybrat si vlastní z řady přizpůsobitelných vozů – každý je vybaven upgradovatelným arzenálem, který jim pomáhá porazit a doslova zničit konkurenci. Definitive Edition přidává efekty prostředí, jako je sníh a déšť, a umožňuje až čtyřem hráčům, v porovnání se dvěma v originále, soutěžit v místním režimu pro více hráčů. Rovněž zvyšuje počet závodních tratí na 384 variant, podporuje rozlišení 16: 9 a přidává fyzické nahrávky písní z klasického soundtracku hry – stejně jako nové písně a nové zvukové klipy „Loudmouth Larry“, do kterých si hráči mohou skladby zkopírovat.

Blackthorne Děj se točí kolem příběhu Kyla „Blackthorna“ Flarus, smrtícího komanda vybaveného hrubou silou, mazaností zvířat, tajemnou minulostí a mocnou puškou. Jako hlavní postava nesoucí její jméno musí hráči bojovat, aby získali svůj osud, uhýbali a tryskali si cestu futuristickým dvourozměrným mimozemským světem, kterému dominují mutantní příšery a hordy goblinů, v divokém pokusu osvobodit svůj vlastní lid. Konečná verze hry obsahuje mapu „mlhy války“, která odhaluje hráče zkoumající jednotlivé úrovně.

Přináší také finální verze Ztracení VikingovéA Rock and Roll Racing, A Blackthorne Širšímu globálnímu publiku, než kdykoli předtím, a poskytuje vůbec první příležitost hráčům po celém světě hrát prostřednictvím těchto klíčových zkušeností Blizzardu v italštině, korejštině, latinskoamerickém španělštině, brazilské portugalštině, polštině, ruštině, zjednodušené a tradiční čínštině do španělské, francouzské, německé, japonské a evropské verze, které byly dříve k dispozici.

Nyní k dispozici na Battle.net® A digitální obchody v konzole

Windows PC verze Blizzard Arcade Collection V současné době k dispozici výhradně na Battle.net jako součást Oslava skupina (Nezávislý nákup není k dispozici). Na konzolách Blizzard Arcade Collection Najdete jej na e-shopu Nintendo eShop nebo PlayStation®Obchod a Xbox jako součást Blizzard 30-Year Celebration Collection, Nebo jako samostatný nákup (SRP 19,99 $).*

Chcete-li se dozvědět více o Blizzard Arcade Collection, Návštěva https://news.blizzard.com/blizzard. Umělecká díla a další díla naleznete na stránce https://blizzard.gamespress.com.

O společnosti Blizzard Entertainment, Inc.

Známý pro své trháky včetně Svět válkyA Krbový kámen®A Všimněte si a dodržujte®, The Plechovky®A Starcraft®, A Diablo® Výsady a pluralismus Storm Heroes®, Blizzard Entertainment, Inc. (www.blizzard.com), Divize společnosti Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), významného vývojáře a vydavatele zábavního softwaru uznávaného pro tvorbu nejznámějších her v tomto odvětví. Rekord Blizzard Entertainment zahrnuje třiadvacet her číslo 1† A mnoho ocenění za herní rok. Online herní služba společnosti Battle.net®„Je jednou z největších společností na světě s miliony aktivních hráčů.

* v Koreji Blizzard Arcade Collection K dispozici pouze pro počítače se systémem Windows. v Japonsku , Skupina Blizzard slaví 30 let K dispozici pouze pro Nintendo Switch



† Prodej a / nebo prodej na základě interních firemních záznamů a zpráv hlavních distributorů