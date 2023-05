Nekrolog Roberta J. Murphyho – Cape Cod Times

Robert J. Murphy (80) z West Barnstable zemřel v sobotu 13. května 2023 v nemocnici Cape Cod v Hyannis po dlouhodobém boji s nejrůznějšími neduhy. Byl dlouholetým partnerem Judith L. Kavanaghové. Narodil se v Brocktonu, syn zesnulého Thomase a Dorothy (McNamara) Murphyových, vyrůstal ve Stoughton a absolvoval St. Mary’s and Stoughton High School, Class v roce 1961, kde byl spolukapitánem basketbalového týmu s Paddym McEwanem. . Později promoval na Stonehill College v Eastonu v roce 1966. V roce 1979 úspěšně zakončil semestrální práci na Cornell School of Hotel and Restaurant Management.

Bobova první práce po Stonehillu jako běžce Leara Sieglera v Grand Rapids v Michiganu ho naučila, že o kancelářské kariéře nejde, a tak se stal stopařem pokrývajícím území Nové Anglie. Na cestách měl čas přemýšlet o tom, jak by koncept stánku s pečeným hovězím sendvičem, který viděl v Michiganu, mohl být dokonalým způsobem, jak znovu otevřít a oživit Mur-Mac, který jeho rodiče založili v roce 1950 na rohu Canton Street. a Drake Avenue a stát se jejím vlastním šéfem. V roce 1968, po přestěhování budovy podél Route 27 na roh Park Street a Ashe Street, se plán uskutečnil a zbytek je historie. Už 4 dekády je Mur-Mac’s roastbeef ve městě základem a zaměstnává stovky (bez nadsázky) chlapů ze Stoughtonu. Jak byli starší, Kara a Kevin převzali více povinností ve „The Stand“ a Bob byl velmi šťastný, že je má po svém boku. V průběhu let měl Bob’s také pobočky ve Walpole, Easton a Hyannis, ale Stoughton zůstal vlajkovou lodí uzavřenou v roce 2007.

Potřeby Mur-Maca vyžadovaly, aby se Bob stal dokonalým multitaskerem zručným v tesařských, instalatérských a elektrických pracích, ke zděšení místních inspektorů. Díky těmto schopnostem byl v letech 2008-2013 ideálním kandidátem pro práci v důchodu jako Associate Director of Yachtsman Condominiums ve společnosti Hyannis.

Ve svých dvaceti letech začal Bob lyžovat v Cannon Mountain v New Hampshire se skupinou vytvořenou v Glen Echo ve Stoughtonu, která si říkala Schlitz Haus Ski Club, která se nakonec přestěhovala do Sugarloaf Mountain v Maine. Byla to rodinná aktivita, takže Kathy, Kara a Kevin mají na ty časy mnoho vzpomínek. V roce 1980 začal lyžovat v Mount Snow ve Vermontu, který se stal oblíbeným cílem Boba a jeho zesnulého nejlepšího přítele Toma Powerse, stejně jako Judy, která v oblasti žila několik let, a Kary, Kevina, Owena a Bretta. . V údolí jsme si našli několik dobrých přátel a navzdory jeho mnoha zdravotním problémům jsme tam všichni strávili velké části let 2015–2019.

Bob byl také vášnivým běžcem, lásku, kterou předal Kevinovi a Owenovi, a byl stálicí na Y v Brocktonu po desetiletí s 27 koly, které urazily míli! Užijte si také běh po krásných stezkách na Stonehill College a podél Cape Cod Canal.

Murph byl velkým fanouškem epického roadtripu a měl mnoho ochotných kompliců počínaje Kathy, Karou, Kevinem a jeho matkou Dorothy na několika výletech do Kouzelného království na Floridě, a nikdy nešli stejnou cestou dvakrát. Zesnulý Tom Powers byl wingman na svém prvním cross country dobrodružství. V následujících letech Murph a Judy pokračovali v tradici jízdy každou míli od pobřeží Maine a jihovýchodního pobřeží do Hilton Head v Jižní Karolíně a mnoho dobrodružství po celé zemi, nahoru a dolů po Pacific Coast Highway, 3 000 mil přes Aljašku. , asi 6 havajských ostrovů – v roce Nakonec navštívil 49 z 50 států (promiň Severní Dakotu).

Mimo USA jsme mohli navštívit Kanadu, Spojené království, Svatý Martin a Irsko se zastávkami v jeho rodném domě Macroom v hrabství Cork a krásný dubnový týden v Paříži a Normandii. Léto 2012 a 2013 nás zastihlo v Evropě, kde jsme opět najezdili tisíce mil přes Francii, Itálii, Švýcarsko, Lucembursko, Německo, Rakousko, Českou republiku, Holandsko a Belgii. vyplout. Musel jsem.

Ve volném čase si Murph užíval čas na pláži, prozkoumával Mys, četl, vánoční brunch na Mysu, Kariny čokoládové sušenky, projekty s Kevinem, večeři a film s Owenem a Brettem a byl obklopen rodinou a přáteli.

Kromě partnerky Judy po něm zůstala dcera Kara A. Murphyová ze Stoughtonu a syn Kevin R. Murphy a jeho manželka Amy z Bridgewateru. Byl milovaným dědečkem Owena B. „Mike“ Murphyho a Bretta R. Murphyho. Byl bratrem zesnulé Joan Kemperové a jejího manžela Arta a Richarda T. Murphyho a jeho ženy Anne. Zůstala po něm také jeho bývalá manželka Kathleen Sylvester a její manžel Les ze Stoughtonu a jeho bývalá manželka Kelly Murphyová z Tauntonu a také spousta pobřežních neteří, synovců a bratranců a sestřenic.

Trvalo nám vesnici, aby nám za posledních 7 let pomohla udržet tělo i duši pohromadě, a my chceme vyjádřit naše nejhlubší uznání za soucit, pomoc a péči, které se nám dostalo od EMT Barnstable Village, Barnstable Police, Dr. Jing Patrinostro a Dr. . . Gary Tratt, NP Lisa Grubbs, Dr. Michael Markowski, NP Julie Sieben, Dr. Peter Chiotellis, Dr. Michael Seidman, Dr. Eugene Hill, PA Bri Schreiner a všichni členové jejich praxí, VNA, Heritage v Sandwichi, BDIMC v Plymouthu, Regalcare v Harwichi, Pavilion v Hyannis a zkušení flebotomové v ambulantním komplexu ve Wilkens. V neposlední řadě patří naše upřímné poděkování stovkám lékařů, které jsme v průběhu let a zejména v posledních několika týdnech potkali na každém oddělení (kromě porodnice) v nemocnici Cape Cod v Hyannis. Naše poslední zastávka na JIP a Mugar 4 byla snesitelnější díky profesionálním odborným znalostem a laskavosti, která nám byla prokázána, protože výsledek se stal nevyhnutelnějším. Děkuji.

Smuteční obřad se bude konat ve Farley Funeral Home, 358 Park St. (Rt. 27) Stoughton v pátek 19. května 2023 v 11:00. Návštěvní doba je ve čtvrtek od 16 do 19 hodin. Místo květin může být paměťová morfa věnována charitě dle vašeho výběru. Nejlepší poctou může být vzít přítele na dlouhé natáčení, sníst skvělé jídlo, udělat si skvělý výlet nebo posedět u teplého ohně a znovu prožít své vzpomínky.

