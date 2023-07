Trhy střední a východní Evropy – Česká koruna klesá, protože pokles PPI vede k sezónnímu oslabení

VARŠAVA (Reuters) – Česká koruna ve středu prodloužila svůj propad a poslala středoevropské měny dolů, protože utlumený růst cen českých výrobců vedl k sezónním faktorům, zatímco obavy z růstu v Číně utlumily chuť riskovat. Středeční údaje ukázaly, že ceny českých výrobců v červnu nadále rostly pomaleji, když meziročně vzrostly o 1,9 %, což je nejpomalejší tempo od března 2021. Do 1040 GMT byla česká koruna níže o 0,4 % na 23,9350, těsně pod červencovým minimem 23,9650. „Další zmírnění údajů o PPI za červen dnes ráno může také podpořit očekávání, že národní centrální banka může začít uvolňovat svou politiku v posledních (měsících) roku 2023,“ řekl Radomír Jacques, hlavní ekonom Generali Investments CEE, s odkazem na Českou národní banku. Náměstkyně guvernéra čínské centrální banky Eva Zamrazilová v úterý parlamentnímu výboru řekla, že měnové podmínky jsou dostatečně přísné a je otázkou, kdy by měla centrální banka začít uvolňovat politiku. Jack však poukázal na sezónní faktory jako hlavní důvod oslabení koruny v poslední době. „Vývoz je negativně ovlivněn obdobím dovolených, protože firmy ve výrobním sektoru omezují svou aktivitu,“ řekl. Jack také poznamenal, že letní prázdniny také znamenaly vyšší poptávku po devizách mezi domácími turisty mířícími do zahraničí a že odliv zisků také vytváří protivítr pro korunu. Jack řekl, že podobné nálady ovlivnily také forint a zlotý. Maďarský forint vůči euru klesl o 0,3 % na 374,65, čímž se vzdal mírného zisku z počátku tohoto týdne. Jinde polský zlotý vůči euru klesl o 0,1 % na 4,45 a pohyboval se v rozmezí, ve kterém se pohyboval od začátku června. SNÍMEK CEE NA TRZÍCH 1240 CET MĚNY POSLEDNÍ DENNÍ ZMĚNA PŘEDCHOZÍ ZMĚNA NABÍDKY 2023 ČESKÁ 23,9350 23,8420 -0,39% +0,93% KORUNA Maďarská 374,6500 21%3,64605 21%3,64605%3,3% 0 4,44 50 -0,13 % + 5,36 % zlotý-rumunský0 4,9000 0,12 % dinárů Poznámka: Počítáno od 1800 SEČ Poslední denní změna Předchozí denní změna Zavřít změna v roce 2023 Praha 1323,55 1317,730 +210,419 % Budapešť 5 +210,419 % +210,419 % 5 +0 ,47 % + 20,20 % Varšava 2176,84 2161,24 +0,72 % +21,47 % Bukurešť 1318,85 13156,96 +0,33 % ročně v Polsku -rok VPŘED 3×6 6×9 9×12 Česká rep. 3M <6.79 5.98 5.00 7.10 PRIBOR => Maďarsko <13.23 11.02 9.67 15.02 BUBOR => Polsko <6.24 5.50 4.96 6.80 WIBOR => Poznámka: FRA je pro požadované ceny ************************************************ v Praze a Poldizar Győry v Budapešti; Střih David Holmes)