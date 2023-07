Slzy království jsou stále na kazateli Sidonu

Víte, musel jsem obdivovat odvahu sociálních týmů Nintenda zveřejnit jeden tweet o Yuně, Saidě. Překvapte snoubence v The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears. Nicméně mám také podezření, že byli šokováni, když viděli fanoušky, kteří se jí posmívali za to, že mu vzala Linkova přítele, jak válí dobrými vtipy.

Samotný příspěvek je dostatečně neškodný. Jsme od toho dva měsíce Slzy královstvíVyhozeno, takže můžeme psát o „spoilerech“ postav, aniž by se někdo oprávněně zlobil. Tweet hovoří o svém znepokojení nad problémem s kalem v doméně Zory během hlavního úkolu hry. Je také samozřejmě zmíněno, že plánuje svatbu se Saidou, sexy žraločím chlapem, kterého si fanoušci od té doby romanticky posílají s Linkem. Breath of the Wild v roce 2017.

Pokud nejste neuvěřitelně online a v dosahu zelda Fandom, nic z toho by tě nenapadlo. Pokud jste touto osobou, budete také zmateni, když se posunete dolů ke komentářům a uvidíte, jaké dobré vtipy si lidé o situaci dělají. Pravděpodobně ale zjistíte, že Nintendo agresivně spustilo svou novou platformu Saida a v komentářích žárliví přepravci Link a Sidon volají po krvi. Ale i tak se zdá, že všichni jsou v vtipu, protože vědí, že tohle byla rozhodně reakce, kterou Yuna od společnosti dostává. obvykle, nebo neVše v dobré zábavě.

Upřímně řečeno, jakkoli mě bolí to přiznat, moje loď Saida/Link je v tuto chvíli většinou roubík, protože po konec Slzy královstvíJsem, tak a tak dále Link a Zelda spolu teď trénují Není to ani legrace. Možná jednoho dne zbytek mých bratrů Sidon/Link Ark najde podobný klid a vězte, že i kdyby si Sidon vzal Yonu, nepřežije sochu, která se rozprostírá až k Sidonovi na území Zory.