Neslyšící herec z filmu The Last of Us Kevon Woodard strávil den s hvězdou Washington Capitals Alexem Ovechkinem

Washington Capitals hostil A.J Speciální host tohoto týdnepřivítali ve svém zkušebním zařízení 10letého neslyšícího herce Kevona Woodarda.

Woodard, který ve filmu hraje Sama Burrella Série HBO „The Last of Us“ Pochází z Prince George’s County, Maryland a je vášnivým hokejistou. Je velkým fanouškem hvězdy Capitals Alexe Ovečkina a touží stát se prvním černým neslyšícím hráčem v NHL.

V pátek si Woodard splnil jeden ze svých snů. Strávil den s Ovečkinem a organizací Capitals. Součástí dne byla prohlídka zařízení a nějaký čas na kluzišti. Woodard dvakrát skóroval během tréninku s brankářem Capitals Charliem Lindgrenem a útočníkem Nicholasem Op-Coppelem.

Příbuzný: Jeho syn Alex Ovečkin je středem dění na víkendu hvězd NHL

Obchodní cíle NHL: 10 hráčů, kteří by mohli být v průběhu příštího týdne na cestách

Sledování uzávěrky obchodu: Analýza tahů provedených před 3. březnem

Hodinky Conor Bedard: Kdo má největší šanci získat generační talent?

Woodard také naučil Ovečkina, jak se podepisovat svým příjmením „Ovi“ v americké znakové řeči (ASL). Ovečkin věnoval Woodardovi hokejku s podpisem.

„Ach, to je skvělé,“ řekl Woodard prostřednictvím tlumočníka ASL. „Nemůžu tomu uvěřit. Tohle je můj sen.“

Woodard byl také představen bývalému útočníkovi Capitals Devante Smith-Pellymu, jednomu z 11 černých hráčů vhodných pro tuto organizaci.

Smith Bailey a Woodard se v sobotu zúčastnili zápasu DC. Smith Bailey Zúčastněte se shození puku Během ceremonií „Celebrating Black History“ před hrou.

Sportovní zpravodaj: Přihlaste se nyní k odběru sportovních titulků denně

hlavní města Poražený New York Rangers doma 6:3. Woodard byl spolu s dalšími mladými hráči oceněn jako „vycházející hvězdy“ hry.

Začátkem tohoto roku dali Capitals grant ve výši 10 000 dolarů hokejovému klubu Bowie se sídlem v Marylandu. Woodard hraje za klub a část stipendia byla použita na jeho podporu s překladačem ASL a speciálním hokejovým vybavením.

Kromě práce na The Last of Us získal Woodard také herecké role ve filmových projektech jako ‚Fractal‘ a ‚Seeds of Hope: The Andrew Jackson Foster story‘.

Tento článek se původně objevil v USA TODAY: Herec The Last of Us Kevon Woodard se setkává s Alexem Ovechkinem