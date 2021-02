Takto vypadá nová obrazovka pro výběr postav s Danem a Elevenem ve hře Street Fighter 5: Champion Edition

Přinejmenším to teď bude stejné na obou stranách

Dříve měli všichni dojem, že Street Fighter 5: Champion Edition skončí na svém seznamu 45 hratelných postav, když je vše řečeno a hotovo, ale nyní víme, že toto číslo je ve skutečnosti 46.

Společnost Capcom nedávno oznámila kabriolet Jedenáct Připojí se k obsazení během prezentace Winter Update a již ukázali, jak by vypadala obrazovka výběru postavy, jakmile on a ona A Bude přidáno v nejbližších dnech.

Ti, kteří doufají, že provedou nějakou revizi uživatelského rozhraní z tématu Arcade Edition Gold a Studio, budou pravděpodobně zklamáni, když uvidí, že věci zůstanou stejné pro sezónu 5, což není překvapující, protože ani Champion Edition to nezměnilo. Hráči obecně Vypadáš tak šťastně, Nicméně.

Je zajímavé vidět, že Eleven obdrží svůj vlastní standardní slot pro postavy, přestože je postavou „náhodného výběru“, jak je vidět v jiných hrách, jako je Mokujin pro Tekken.

Narážení na konečný počet postav dělá postavu znovu, takže se nemusíme dívat na Marvel vs. Other Capcom: Infinite Mode for the rest of the game.

Dan a Eleven se ke hře připojí spolu s aktualizací sezóny 5 po finále sezóny Capcom Pro Tour 2020 22. února 2021, kdy je napodobitelný bojovník součástí jakékoli verze finální verze hry. Kliknutím na miniaturu zde můžete zobrazit velkou verzi aktualizované obrazovky mapování znaků:

