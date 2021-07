První případ Delta Plus, varianty „double whammy“ COVID, zjištěný v Louisianě | Koronavirus

Varianta delta COVID-19 přinesla novou a znepokojivou variantu známou jako delta-plus, která byla poprvé identifikována v Louisianě, podle úředníků Ochsner Health.

Předpokládá se, že Delta-plus má stejnou vyšší přenosovou rychlost jako delta varianta, která byla původně identifikována v Indii a je téměř dvakrát tak infekční jako původní kmen koronaviru. Má však také charakteristiku variant z Jižní Afriky a Brazílie, která ztěžuje protilátkám zabránit jim ve vstupu do buněk.

„Dává vám to dvojnásobný efekt,“ řekl Dr. Lucio Melli, který byl součástí úsilí o sekvenování ve své laboratoři v LSU Health New Orleans. „Je to mnohem nakažlivější virus a je to virus, který protilátky nemohou snadno neutralizovat.“

Varianta koronaviru, která se v posledních měsících rychle rozšířila po Indii, byla zjištěna u dvou pacientů s koronaviry v Louisianě kvůli …

Očkovaní lidé jsou před touto alternativou stále chráněni, protože vakcína ničí koronavirus několika způsoby. Nezdá se však, že by došlo k úplnému zablokování přenosu. Jinými slovy, očkovaná osoba může být schopna šířit delta variantu, i když nejeví příznaky, uvedl Milley s odvoláním na důkazy o takových případech v Singapuru.

Kvůli rozdílům v Delta Plus by neimunní lidé s „přirozenou imunitou“, kteří v minulosti měli COVID, neměli spoléhat na ochranu před touto variantou před předchozími infekcemi, tvrdí odborníci, kteří varianty studují.

„Tento virus může obejít obranu, kterou naše těla měla proti předchozím pandemickým virům,“ řekl Jeremy Kamel, virolog, který sekvenuje varianty v LSU Health Shreveport. Řekl, že infekce loni v létě nemusí nutně chránit člověka před nakažením variantou delta, zatímco vakcíny jsou navrženy tak, aby poskytovaly velmi silnou reakci, kterou si tělo udrží několik měsíců.

„Bylo by ti lépe, kdybys dostal vakcínu,“ řekl Kamel.

READ Trisha Yearwood dostává vakcínu COVID dva měsíce po pozitivním testu Počet lidí v Louisianě, kteří dostali svou původní vakcínu COVID-19, se za týden od otevření státu pro zápis zvýšil o 14% …

Nejohroženější jsou neočkovaní lidé, kteří dosud COVID neměli, protože tato varianta se může šířit větší skupinou lidí a může být nakažlivější a vyžaduje jen malý kontakt, aby se infekce rozšířila.

Jednou týdně vás budeme informovat o vývoji vakcín COVID-19. Zaregistrujte se ještě dnes.

„Delta vás najde,“ řekl Kamel. „Potřebujete jen jednu osobu, která vás vystaví na velmi krátkou dobu.“

Ze 13 vzorků identifikovaných jako delty v Louisianě byla pouze jedna verze delta plus. Podle GISAID, mezinárodní databáze s otevřeným přístupem, kde vědci nahrávají varianty nemocí, je ve Spojených státech identifikováno 153 vzorků jako delta plus. Ve Spojených státech bylo zjištěno 4 804 variant delty a na celém světě 99 013, ačkoli skutečný počet případů převládajících v deltě je pravděpodobně mnohem vyšší.

Případ Louisiana byl nalezen z dávky odebrané počátkem června od rezidenta v New Orleans, ale vzorky byly odebrány v nedávné době jako součást partnerství mezi ministerstvem zdravotnictví v Louisianě, Ochsner Health a LSU Health New Orleans.

Poznámka redakce: Kvůli změnám ve významu různých metrik používaných ke sledování pandemie The Times-Picayune | Advokát v New Orleans …

Ochsnerová výzkumnice Amy Faihan uvedla, že partnerství pomůže sledovat vznikající proměnné a pomůže vysledovat kontakty. Ochsner, který má velkou stopu po celém státě a v Mississippi, bude také schopen sledovat, jak proměnné ovlivňují konkrétní skupiny pacientů na základě zdravotních informací, které mohou odpovídat jejich statusu COVID, jako je stav očkování, typ vakcíny nebo jiné Zdravotní stav.

“Můžeme se začít dívat zpět a říkat, no, postupem času se tato varianta objevila a ovlivnila nebo neovlivnila lidi, kteří byli očkováni,” uvedl Faihan a uvedl jeden příklad.

V pondělí vedly obavy z narůstajících případů variant delty k tomu, aby okres Los Angeles vydal doporučení pro masky uvnitř bez ohledu na stav očkování.

Federální vláda nepřijala žádná nová doporučení poté, co v květnu uvedla, že očkovaní lidé mohou zůstat bez masek uvnitř. Rochelle Wallinsky, ředitelka Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, ve středu uvedla, že očkovaní lidé ve Spojených státech jsou v bezpečí před různými variantami, ale také uvedla, že místní vlády by měly volat masky na základě očkování a počtu případů.

Přestože v Louisianě, kde byl koncem dubna zrušen mandát masky, nedošlo ke změně pravidel, díky charakteristikám delta proměnné zůstávají ti, kteří ji nejvíce znají, ostražití.

„Mohu říct jen to, co udělám,“ řekla Millie. „Byl jsem plně očkován. Nechám si masku, abych ochránil každého, kdo nemusí být očkován a může sedět vedle mě.“