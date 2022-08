In the Mood for Love in 4K a Home Affairs Trilogy Remastered

Je tohle ráj?

Říkám to, protože (myslím) jsem právě četl, že skupina Criterion vydá velmi krásného Wong Kar Wai v náladě na lásku rozlišení 4K. Nezáleží na tom, kdy (1. listopadu 2022), ale brzy prodám vše, co vlastním, abych mohl vlastnit toto mistrovské dílo v té nejkvalitnější domácí edici, kterou člověk (zatím) zná. (Další poznámka pro rodiče pro připomenutí: Nějak si koupit 4K televizi před 1. listopadem, ale nechat mi na spořicím účtu dost, abych si mohl koupit 4K verzi. Nepotřebuji jíst každou chvíli.)

Film je jeden z mála filmů, za který jsem rád zaplatil v kině dvakrát. (Bylo to podruhé, co jsem na dvojitém účtu s Chongqing Expressmůžete-li tomu věřit, v novém Beverly Theatre v Hollywoodu, na dlouhou dobu Před Quentin Tarantino to místo koupil.) (Vím, že kecám).

The jiný Úžasným dnešním oznámením Criterion Group je, že uvolní nové 4K digitální výplně chladné a okouzlující elegance. Pekelné záležitosti trilogie na Blu-ray. Opět to přináší mnoho šťastných vzpomínek na sledování a ochutnávání originálních filmů na 35 mm v kině v době, kdy byly takové věci mnohem snazší. Přál bych si, aby to bylo 4K, pro mou budoucí filmotéku, ale pravděpodobně nebudete čekat, až se vám dostane do rukou tato skvělá filmová trilogie. (A pokud budete hodní, mohu vám říct o setkání s programovým ředitelem Andrewem Lau Wai-keungem v Los Angeles a o tom, jak ho předvést, aby mluvil o filmech na AFI Festu.)

No, dost mě. co si o mě myslíš? Mezitím budou filmoví fanoušci rádi vědět, že Jane Campion síla psa Vyjde ve 4K UHD verzi, český film 60. let Sedmikrásky Spike Lee přichází v novém Blu-ray vydání a je odvážný a drzý Malcolm X Ve správné 4K UHD verzi.

Další podrobnosti naleznete na adrese Oficiální standardní webové stránky Položit své požadavky a snít malý sen.