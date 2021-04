Marvel’s Avengers, Borderlands 3 a The Long Dark se k PlayStation připojili tento týden

Square Enix potvrdil, že to budou skutečně Marvel’s Avengers pro PS4. Předplatitelé však budou moci převést to, co si uložili, do verze pro PS5, pokud se rozhodnou ji zakoupit, a navazuje na původní příběh, protože společnost Sony oznámila, že Marvel’s Avengers, Borderlands 3 a The Long Dark dorazí na PlayStation Now na 6. dubna 2021.

Inzerujte v PlayStation.Blog, Všechny tři z těchto her budou k dispozici zítra a Marvel’s Avengers zůstanou v provozu do 5. července 2021, zatímco Borderlands 3 zůstane do 29. září 2021. Nebylo stanoveno žádné datum pro odstranění The Long Dark. Aby společnost Sony oslavila příchod těchto her, nabízí od středy 7. dubna bezplatnou sedmidenní zkušební verzi pro majitele systémů PS4 a PS5 a bude k dispozici všem, kteří si aktuálně nepředplatili službu PlayStation Now.

Podle PlayStation, i když je PS Now k dispozici na PS5, tato služba stále poskytuje předplatitelům přístup pouze ke hrám PS4, PS3 a PS2. To by nás přimělo věřit, že i když Marvel’s Avengers a Borderlands 3 mají vydání PS5, ty, které přicházejí do PS Now, budou pouze vydání PS4. Společnost IGN kontaktovala společnost Sony s žádostí o vysvětlení.

PS Now má k dispozici pro streamování více než 800 her pro PS4, PS3 a PS2 a více než 300 her pro PS4 je k dispozici ke stažení „ve 4K, pokud hrajete na PS4 Pro“. Zatímco fanoušci, kteří si chtějí Marvel’s Avengers vyzkoušet, zažijí některé aktualizace zasahující do plánu 2021 Content Roadmap pro tuto hru, hra pravděpodobně opustí službu před válkou o Wakanda Expansion, která do hry přidá Black Panther později v roce 2021.

Adam Pankhurst je novinář pro IGN.