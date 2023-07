Požár se „vymyká kontrole“, protože ze španělské La Palmy utíká více lidí Zprávy o klimatu

Nejméně 4000 lidí bylo evakuováno, protože na španělském kanárském ostrově La Palma zuřily lesní požáry, které se podle úřadů „vymkly kontrole“, zatímco Evropa se snaží vypořádat s vlnou veder.

Požár vypukl v La Palma v sobotu v časných ranních hodinách v El Pinar, zalesněné oblasti v severní části ostrova. Požár si vynutil evakuaci lidí z nedalekých vesnic Puntagorda a Tigaravi.

Deset leteckých jednotek a 300 hasičů na místě se snažilo dostat pod kontrolu lesní požáry na ostrově, který je součástí španělského souostroví u pobřeží západní Afriky.

Místní úřady v neděli uvedly, že při sílícím požáru bylo zničeno nejméně 13 domů a nyní je poškozeno více než 4 650 hektarů (11 490 akrů) půdy.

„Požár se šířil velmi rychle,“ řekl Fernando Clavijo, prezident Kanárských ostrovů. „Oheň se vymkl kontrole.“

Vyzval obyvatele, aby převzali odpovědnost a dbali výzev k evakuaci, protože mnozí nechtějí opustit své domovy.

Clavijo také vyjádřil obavy, že by se vítr mohl v noci změnit, a řekl, že by to mohlo evakuaci učinit nebezpečnější. Řekl, že s požárem bojuje 10 letadel a očekává se, že letadla shodí vodu.

Starosta Puntagordy Vicente Rodriguez řekl španělské veřejnoprávní televizi RTVE, že požár začal v jeho obci. Dodal, že region byl v posledních letech svědkem podprůměrných srážek, stejně jako velké části pevniny zasažené suchem, v důsledku měnících se vzorců počasí ovlivněných změnou klimatu.

Na Tenerife, dalším z osmi Kanárských ostrovů, úřady uvedly, že v sobotu také vypukl lesní požár, který si vyžádal evakuaci 50 lidí a zničil asi 60 hektarů (148 akrů).

Podle španělské královské rodiny zavolal v sobotu Clavijovi španělský král Felipe VI., aby vyjádřil podporu lidu La Palmy.

Požár je první přírodní krizí na ostrově od sopečné erupce v září 2021, která zničila více než 2000 budov a přinutila několik tisíc lidí opustit své domovy, když láva začala proudit ze sopky Cumbre Vieja. Požár přichází uprostřed silné vlny veder v jižní Evropě.

Španělsko zažilo rekordně vysoké teploty v roce 2022 a letos na jaře, když trpělo dlouhotrvajícím suchem. Úřady a odborníci na lesy se obávají, že jsou podmínky pro obtížnou sezónu lesních požárů.