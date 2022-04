Česká sopranistka Kateřina Kněžíková získala cenu BBC Music Magazine

Vítězové 16. ročníku BBC Music Magazine Awards – jediné ceny za nahrávky klasické hudby, o které hlasovala široká veřejnost v hlavních kategoriích – byli ve čtvrtek večer vyhlášeni na živém ceremoniálu v londýnském King’s Place.

Cenu v kategorii zpěv získala Katrina Knesíková za sólové album Fidel, které bylo natočeno s Janáškovou filharmonií Ostrava pod taktovkou Roberta Zindry.

Album, které vyšlo v květnu loňského roku, se setkalo s velkým ohlasem kritiky a obsahuje orchestrální písně z cyklu Kouzelné noci Bohuslava Martiniho a také písně Henryho Dubarka, Maurice Ravela a Carol Simanowski.

V dřívějším rozhovoru pro Radio Brock International Katrina Knesíková popsala, jak si vybírala talent:

„Chtěl jsem nahrát písničku The Magic Nights od Martini, protože ji ještě žádný český zpěvák nenahrál, takže ta část byla snadná. Pak jsme se dohodli, že přidáme Duparca a Ravela, dva krásné cykly písní a Szymanowského.“

Album pochází z písně francouzského skladatele Henryho Dubarka, napsané v roce 1882, zobrazující jednoduchou a oddanou venkovskou ženu stejného jména.

„Fidley je skutečný člověk, je velmi věřící. Poté, co jsem někam cestovala a poprvé si poslechla písničku, bylo to, jako by se všechno v mžiku zastavilo.

„Poslouchal jsem píseň s ní. Takže to pro mě byl velmi zvláštní a magický okamžik, v tu chvíli jsem se rozhodl dát albu tento název.“

Kaderina Knesíková absolvovala Pražskou konzervatoř v roce 2007 a o tři roky později dokončila vysokoškolské studium na pražské Akademii umění.

V roce 2005 debutovala jako Gerlina v Mozartově Donu Giovannim v Národním divadle v Praze a následně se objevila na jevišti.

Vystupoval s BBC Symphony Orchestra, Bombay Symphony a Duchess Symphony-Orchester Berlin v operních domech a na koncertech po celém světě.

Jeden z největších vrcholů její kariéry v Janáčkově opeře Káťa Kabanová v Glyndebourne v červnu loňského roku.

Kněžíková není jedinou českou zemí, která získala cenu BBC Music Magazine. V roce 2020 byl český klavírista Ivo Kahánek oceněn albem Antonína Dvořáka a Bohuslava Martiniho za koncertní hudbu, které s Bomber Symphonic natočil Jacques Hrusha. Mezi další oceněné patří Powell Haas Quartet a Smetanovo trio.