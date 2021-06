Jaké příležitosti čekají Vietnam na mistrovství světa ve futsalu 2021?

Později se očekává, že Vietnam čeká náročná cesta na mistrovství světa ve futsalu FIFA 2021, protože tento rok se potýkal s těžkou skupinou s pětinásobným mistrem Brazílie.

Jaké jsou tedy příležitosti pro síly Pham Minh Gianga v největší futsalové aréně na světě?

Vietnamský futsalový tým. (Foto: VFF)

Oficiální losování mistrovství světa ve futsalu 2021 FIFA se nedávno konalo v sídle FIFA ve švýcarském Curychu, kde se ve skupině D objevil Vietnam, Brazílie, Česká republika a Panama.

Pro tým jihovýchodní Asie je to těžká skupina, protože ostatní tři členové jsou ve sportu těžkými váhami.

Brazílie, která je v současné době na druhém místě v hodnocení FIFA, byla v minulosti pětkrát šampionkou (1989, 1992, 1996, 2008, 2012). Zástupci Jižní Ameriky zamíří do svého devátého finále Světového poháru jako favorité k vítězství v celkovém turnaji poté, co projdou kvalifikačním kolem působivým způsobem. Nikdy v historii turnaje nepropásli.

Česká republika, která je v současné době na 16. místě na světě, se mezitím umístila na druhém místě mezi nejtvrdšími konkurenty ve skupině D vietnamského národního týmu. Navzdory tomu, že na okruhu Světového poháru nedosáhly mnoha skvělých výsledků, patří mezi přední evropské týmy a před 11 lety obsadily na kontinentálním šampionátu třetí místo.

Ani Panama nebude snadno poražena, protože ve světovém žebříčku je nyní šestkrát před Vietnamem. Na mistrovství světa ve futsalu se dostali pouze třikrát, ale vždy jsou vedoucím týmem v severoamerickém regionu s velmi obratným herním stylem.

Navzdory těmto skutečnostem stále existuje šance, že vietnamský tým vedený Pham Minh Giangem podruhé za sebou vpluje do skupinové fáze.

Souhrnný nerozhodný výsledek 1: 1 proti Libanonu v závěrečném zápase play-off Světového poháru stačí k tomu, aby poslal Vietnam na největší futsalovou událost na světě. (Foto: VFF)

Na mistrovství světa ve futsalu 2021 FIFA se představí 24 týmů v šesti skupinách po čtyřech. Skupinová fáze se bude hrát jako každý s každým, aby se určily nejlepší dva týmy z každé skupiny a čtyři nejlepší třetí týmy v 16. kole.

Nejpravděpodobnějším cílem vietnamského týmu je dosáhnout nejlepších čtyř hráčů na třetím místě ve skupinové fázi. K dosažení tohoto cíle by Jiangovy síly musely přinejmenším porazit Panamu a zajistit pozitivní výsledky konfrontací s Brazílií a Českou republikou.

“Určitě můžeme porazit skupinovou fázi, pokud můžeme dokončit sezónu mezi nejlepšími třetími týmy. Brazílie a Česká republika jsou velmi silnými kandidáty. Pouze Panama je pro nás rovnocenným soupeřem, takže tam musíme vyhrát,” vietnamci řekl trenér.

“Vietnam použije protiútok proti Brazílii a České republice. Poté bude celý tým tvrdě pracovat, aby odradil Panamu a využil příležitosti k postupu do 16. kola.”

Vietnamský národní futsalový tým slaví poté, co vyhrál zápas play-off mistrovství světa proti Libanonu. (Foto: VFF)

Jiangovy jednotky se vrátily do Ho Či Minova města z kvalifikační kampaně na mistrovství světa v SAE. Po dokončení karanténních postupů se tým vrátí k tréninku a očekává se, že v srpnu příštího roku odejde na soustředění do Španělska, aby se připravil na mistrovství světa ve futsalu FIFA 2021, které bude Litva hostit od 12. září do 3. října.

Je to podruhé v řadě, kdy se Vietnam kvalifikoval do arény Futsal World Cup. Ve svém prvním vystoupení na mistrovství světa ve fotbale 2016 v Kolumbii dosáhl tým jihovýchodní Asie do vyřazovací fáze jako jeden ze čtyř nejlepších týmů na třetím místě.

nhan dan