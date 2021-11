Chucky Kills: SYFY slaví Black Friday celodenním maratonem „hra pro děti“!

Horor jinde Je to opakující se rubrika, která upozorňuje na různé filmy z celého světa, zejména ty, které nepocházejí ze Spojených států. Obavy sice nejsou univerzální, ale jedno je jisté – Srozumitelný pláč vždy a všude.

Snachy mrzačí nohy, aby se vešly do skleněných pantoflí. Čarodějnice tloustne děti, které hodlá sníst. Mořská panna umírá na zlomené srdce a mění se v mořskou pěnu. Klasické evropské pohádky ve své nejtemnější podobě. Udělat dnes mnohé z nich prezentovatelnější širšímu publiku však není obtížné ani neslýchané. Skutečnou výzvou je očistit něco takového Otesánek, Česká pohádka a základ Jan Avankmger2000 film stejného jména. Tento jedinečný příběh o rodině je nejlepší, když je absolutně neředěný a uzemněný.

Otesánek, také známý jako Malý Otic A chamtivá odvaha, začíná Karlem Horákem (Jan Hartlea Božina HorákováVeronika Silková) Dostávat nešťastné zprávy v ordinaci. Ze zdravotních důvodů se páru nedaří otěhotnět přirozeně. Bouzina je omámená, dokud jí její manžel neukáže něco, co našel v jejich venkovském domě; Pařez matně připomíná nemluvně. S čím Karel nepočítal, byla Božena, která s pařezem poctivě zacházela, jako by to bylo skutečné miminko. Další dva měsíce před porodem dokonce předstírá těhotenství. K dalšímu Karlovu překvapení se miminko, které později pojmenovali Otik, vrátilo k životu hladové. velmi hladovějící. Zatímco se horaxové snaží uspokojit neukojitelný apetit svého novorozeněte, sousedova dotěrná dcera Alžbětka (Christina Adámková) se těší na odhalení pravdy o OTEC.

Od začátku je to jasné Malý Otic Bude to těžké a neskutečné. S manželčiným zlomeným srdcem v ordinaci si Karel představuje ženy i sebe, jak stojí venku a kupují děti od prodavače, jako by to byl nový úlovek dne. Spolu s neplodností je častá zmínka o sexuálním zneužívání dětí. Alžbětka se bojí o svou bezpečnost pokaždé, když její starý a zkorumpovaný soused pan lábek (Zdeněk Kozák) stav se. Její panika se projevuje jako běžící vizuální roubík; Při pohledu na Alžbětku se z kalhot pana Alibka objeví ruka.

Švankmajerův film se dotýká vážných témat, o kterých se ani na dnešní poměry ne vždy otevřeně mluví. Málo ušní Může se to zdát jako zářivá lahůdka pro tato témata, ale opak je pravdou. Švankmajer zde dělá to, co se tradičním pohádkám povedlo. Jako v jeho jiném fantasy filmu něco z přezdívka, používá extrémní narativní nástroje – včetně metaobrazů a stop motion – ke zdůraznění morálních a symbolických lekcí. Stačí říct, že když tyto pohádky vznikly, nebylo to moc rozmazlování. Lidé v té době umírali mladí a sázky byly velmi vysoké. Švankmajer opakuje stejnou naléhavost a nepochybně se uchyluje k agresivnímu vyprávění, aby se vyhnul dezinterpretaci.

Ještě předtím, než se Utica narodila, bylo téma hladu přítomné a silné. A co bylo nejdůležitější, horečka Boženina dítěte byla vážnější, než si Karel uvědomoval. V opačném případě považoval za špatné ukázat své ženě kmen stromu ve tvaru dítěte v jeho křehkém stavu. Místo toho jde opačným směrem a unáší se pryč, aby se o ni postarala. Pokud jde o Karla, chce se Boženě zalíbit, i když je to na jeho úkor a na úkor ostatních. „Takhle vypadáš, když se snažíš někomu udělat radost. Toto zkažené prohlášení je jako zjevení, když Karel přichází, když si uvědomí nerovnováhu ve svém vztahu, snažil se Boženě vyhovět, ale ona na jeho city nikdy příliš nemyslela.

Alžbětka touží po tom, aby se o ni postaral někdo jako Božena. Je předčasně vyspělá, bez přátelství a žízní po vědění. Děti v jejím věku neřeší, protože je nejchytřejší, a je osamělá, protože je jediným dítětem ve svém bytě. Alžbtka téměř vždy čte knihu, přestože její otec František (Pavel NovoNeznalý muž nemá rád, když jeho dcera učí něco, co považuje za nevhodné. Faktem je, že František nedokáže vstřebat to, co Alžbětka studuje, ani nic jiného než televizní reklamu, takže jeho přirozenou reakcí je být znepokojen a negován. I když se znatelně zdrží, když najde svou dceru s knížkou pohádek, myslí si, že je to asi vhodnější pro dívky. Alžbětka to přirozeně ví a přebalem knihy schovává to, co si chce opravdu přečíst.

Pro Alžbětku a Boženu je rodina na prvním místě stůj co stůj. Jakmile se Otík narodí a vynoří se jeho neukojitelná touha po čemkoli větším, než je chlebník, strká Božena hlavu do písku a usnadňuje synovi touhy. I když rodinná kočka, poštovní doručovatel a sociální pracovnice požírá, Božena stále odmítá udělat správnou věc, protože ji sžírá hlad. Podobně se chová i Alžbětka, když po dlouhém bloudění po Horákových podniku najde Otíka ve sklepě. Ví, že je to nebezpečné, ale přesto ho chce krmit a chránit jako matka. Pokud jde o stavitele, Alžbětčina matka (Jaroslava Krichmírová), rozšiřuje své rodičovské povinnosti tím, že sebe a svou rodinu zamkne v bytě poté, co v budově dojde k několika záhadným zmizením. Samozřejmě je to vzdálenější a méně škodlivý výkřik než něžné mateřství její dcery a paní Horákové.

Otík podle očekávání roste se vším, co jí, a se všemi, kdo ho žerou. Není to žádné blokování. Naléhavější téma zastínilo téma příroda versus výchova; Co se stane, když se lidé vzepřou osudu a přirozenému řádu života. Karel a Puccina, oba vinni ze zneužívání v dětství, napadají své biologické chyby a nesou následky. Rovnováha by měla být nakonec obnovena, ale mladší lidé tento úkol nezvládají. Pouze starší a moudrá patronka paní Spracová (Dagmar Strebná) může udělat to, co je třeba udělat poté, co uvidí, že všichni ostatní selhávají. Říká se, že výchova dítěte vyžaduje vesnici.

Malý Otic zíral ostře dovnitř Impulsy a touhy, které pohlcují části společnosti. Jeho excentrický přístup není pro každého, ale hladové diváky, kteří pokračují v hrůzné cestě, jsou odměněni metaforickou hostinou.