Kanadské vízum pro občany Norska, České republiky, Řecka a Izraele

Kanadské vízum pro norské občany

Kanadská vláda zavedla systém elektronické cestovní autorizace (eTA) v roce 2016. Občané Norska musí požádat o kanadské cestovní vízum eTA pro vstup do Kanady za účelem turistiky, obchodu, tranzitu nebo cestování po dobu až 90 dnů. eTA je cestovní povolení pro více vstupů, které vám umožňuje zůstat v Kanadě celkem 6 měsíců s každým vstupem. Pokud tam chcete jet letecky, musíte požádat o ETA z Kanady. Všichni norští cestovatelé musí mít kanadské vízum před legálním vstupem do země. Nyní je možné získat kanadské zproštění e-víza z Norska výhradně prostřednictvím jednoduché online aplikace eTA, čímž odpadá nutnost žádat na kanadském velvyslanectví nebo konzulátu. Osobní cestovní povolení.

Jaké dokumenty jsou nutné k podání žádosti?

Cestovní pas – Všichni žadatelé, kteří chtějí získat Kanadský ETA, musí být držiteli pasu. Před podáním žádosti si však zkontrolujte datum vypršení platnosti vašeho cestovního pasu, protože musí zůstat platný po dobu nejméně dalších 6 měsíců od data příjezdu do Kanady.

E-mailová adresa – Když je k vašemu pasu elektronicky připojeno kanadské ETA, obdržíte kopii autorizace e-mailem ve formátu PDF. Nepotřebujete mít fyzickou kopii, ale v případě potřeby si ji můžete vytisknout.

Způsob platby – Můžete použít kreditní/debetní kartu nebo účet PayPal.

Kanadské vízum pro české občany

Čeští občané musí žádat o kanadské vízum eTA pro návštěvy do 90 dnů za účelem turistiky, obchodu, tranzitu nebo zdravotních důvodů. Občané České republiky nepotřebují ke vstupu do Kanady jako Češi kanadské vízum. Česká republika spadá do kategorie bezvízového styku. Jako občan ČR si stačí zažádat o ETA z Kanady.

Kanadské vízové ​​požadavky pro české občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o Kanadské eTA.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za Kanadu eTA

Platná e-mailová adresa pro příjem Canada eTA do jejich e-mailové schránky.

Kanadské vízum pro občany Řecka

Jistě vás potěší, že občané Řecka nepotřebují kanadské vízum. Pro vstup a pobyt v Kanadě stačí požádat o ETA. ETA z Kanady lze zažádat a obdržet online. Všichni občané Řecka potřebují ke vstupu do země kanadské vízum nebo bezvízový styk. V roce 2016 zavedla kanadská vláda kanadskou online vízovou povinnost eTA (Electronic Travel Authorization) pro občany Řecka, kterou lze získat prostřednictvím jednoduché žádosti. Schválená kanadská vízová povinnost z Řecka je vícevstupová cestovní autorizace, která vám umožňuje zůstat v Kanadě až 6 měsíců pokaždé, když do země vstoupíte z letiště. Kanadský eTA pro občany Řecka lze zažádat online za účelem získání schváleného cestovního povolení elektronicky spojeného s cestovním pasem cestujícího, čímž odpadá nutnost navštěvovat konzulát nebo ambasádu za účelem podání žádosti o vízum.

Kanadské požadavky ETA pro občany Řecka

Platný pas – Pro získání kanadského víza eTA musí všichni řečtí občané vlastnit platný biometrický pas vydaný řeckou vládou s platností minimálně 6 měsíců.

Osobní údaje – Při vyplňování žádosti musí všichni cestující poskytnout informace o sobě, jako jsou své osobní údaje (adresa, kontaktní údaje), povolání a zaměstnání, údaje o pasu a cestovní údaje.

Telefon, tablet nebo počítač – K vyplnění žádosti budou cestující potřebovat zařízení s přístupem na internet, jako je telefon, tablet nebo počítač.

Platná e-mailová adresa pro příjem eTA.

Platná platební metoda – K zaplacení poplatku za přihlášku eTA je vyžadována platná debetní nebo kreditní karta.

Kanadské vízum pro izraelské občany

Občané Izraele musí požádat o kanadské vízum eTA, aby mohli vstoupit do Kanady za účelem návštěvy v délce až 90 dnů za účelem turistiky, obchodu, tranzitu nebo zdravotních důvodů. Tento systém bezvízového styku umožňuje občanům Izraele a mnoha dalších zemí snadno získat cestovní povolení bez návštěvy kanadského velvyslanectví nebo konzulátu. Držitelé izraelských pasů cestující do Kanady za turistikou nebo obchodem mají nárok požádat o kanadskou elektronickou cestovní autorizaci (eTA). Tento program bezvízového styku umožňuje občanům Izraele a mnoha dalších zemí snadno získat cestovní povolení bez návštěvy kanadského velvyslanectví nebo konzulátu. Kanadské vízum není volitelné, ale je povinným požadavkem pro všechny izraelské občany cestující do země na krátkodobé pobyty.

Kanadské vízové ​​požadavky pro izraelské občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o Kanadské eTA

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za Kanadu eTA.

Platná e-mailová adresa pro příjem Canada eTA do jejich e-mailové schránky

