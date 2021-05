Objev nové Fortnite Season 7 má některé hráče velmi zmatené

Nový Je to elektronická hra Sezóna 7 Discovery má některé hráče na Nintendo Switch, PC, PlayStation, Xbox a mobilních zařízeních naprosto zmatené. Epické hry škádlují Sezónu 7 Stopy a obtěžovatelé jsou vágní. Z toho všeho se teprve uvidí, co se stane, ale nějak to bude zahrnovat mimozemšťany i klokany, které se přirozeně chovají jako arašídové máslo a želé.

Přechod na Twitter, Je to elektronická hra Únik a značka HypeX citovali slovo, že klokani se objevují na grafu zvukového spektra z telefonního čísla sezóny 7 na začátku tohoto týdne. Navíc existují některé vokální linky od postavy, kterou tento týden Turk unikl, a zmiňují australského maskota. Jinými slovy, zdá se, že do hry přicházejí svalové savci, pravděpodobně v sezóně 7, která je z mnoha důvodů matoucí.

Klokani se včera objevili ve zvukovém spektru sedmé sezóny s ukázkovým telefonním číslem a Turek je zmínil také ve varovných řádcích .. takže se jich pravděpodobně dočkáme v sedmé sezóně! Co si myslíte o tomto doplnění a jaká jsou vaše očekávání? – HYPEX – Fortnite Leaks (HYPEX) 29. května 2021

Jak již bylo naznačeno, není jasné, jak budou klokani souviset se sezónou 7, která se zdá být soustředěna kolem mimozemšťanů a invaze mimozemšťanů. Navíc, i když má smysl do hry přidat konkrétní zvířata – například vlky -, není jasné, jaká je motivace pro přidání klokanů. Klokani nejsou zrovna zvířata, která lze lovit a zabíjet, a proto si někteří hráči myslí, že budou jakýmsi vozem / vozidlem.

Epické hry samozřejmě mohly všechny zmatky a spekulace rozdrtit komentářem, ale to se prostě nestane. Nejen, že neexistují žádné komentáře k únikům a spekulacím, ale s blížící se sezónou 7 nemá smysl v tuto chvíli nic říkat. Pokud k tomu dojde, příběh odpovídajícím způsobem aktualizujeme.

Je to elektronická hra K dispozici zdarma pro PS4, PS5, PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S a mobilní zařízení. Chcete-li získat další bezplatné pokrytí bitevních royale, klikněte Tady Nebo se podívejte na níže uvedené související odkazy: