Zahajovací čas, televizní kanál, předpovědi a nejnovější zprávy týmu

Dnes v úterý uzavře Anglie skupinovou fázi Euro 2020 zápasem na stadionu ve Wembley proti České republice s vědomím, že se již kvalifikovala do vyřazovacích fází.

Výsledky pondělního večera zajistily Anglii postup do 16. kola – ale po bezgólové remíze proti Skotsku bude strana Garetha Southgate dychtivě odskočit vítězstvím. Výhra by je viděla nahoře ve skupině, zatímco remíza by je vedla jako druhá. Porážka by mohla znamenat, že Anglie skončí třetí, ale přesto by se kvalifikovaly jako jeden z nejlepších týmů na třetím místě.

Tyto dvě země stály proti sobě v kvalifikaci na tento turnaj. Anglie pohodlně zvítězila ve Wembley 5: 0, ale při své návštěvě Prahy prohrála 2: 1. Hráči Southgate byli v tomto zápase z velké části překonáni, prohráli 2: 1 s pozdním vítězem Zdeňkem Ondráskem a vstřelili jen 4 střely na cíl proti Čechům 8. Tato porážka byla první porážkou Anglie v kvalifikaci na hlavní turnaj za posledních 10 let.

Anglie čelila českému národnímu týmu před těmito zápasy v roce 2019 pouze dvakrát, v roce 2008 remizovala v přátelském utkání a v přátelském zvítězila v roce 1998.

Od rozpadu Československa v roce 1992 byla Česká republika přítomna na každém evropském šampionátu, v roce 1996 obsadila druhé místo a v roce 2004 třetí místo.

V kolik hodin se utkává Anglie – Česká republika?

Zápasy anglické skupinové fáze skončí v úterý 22. června.

V kolik začíná zápas Anglie vs Česká republika?

Anglie vs Česká republika začíná v 20:00 GMT.

Na jakém televizním kanálu pracujete?

To bude vysíláno na ITV, přičemž práva sdílí BBC a ITV.

Kdo může v 16. kole čelit Anglii?

Porazit Čechy a Anglie bude hrát ve Wembley ve Francii, Německu nebo Portugalsku podle toho, kdo v této těžké skupině F skončí na druhém místě. Losováním bude pravděpodobně jeden ze Španělska, Švédska, Polska nebo Slovenska ze skupiny E v Kodani.

Věci se ještě zkomplikovaly, když Anglie skončila třetí. Mohou hrát s Nizozemskem, vítězi skupiny C nebo Belgií, vítězi skupiny B.

Alternativně mohli hrát s vítězem skupiny E, pravděpodobně Španělskem nebo Švédskem.

Jaké jsou týmové novinky?

Anglické plány byly v pondělí zmateny zprávou, že Mason Mount a Ben Chilwell byli nuceni se izolovat.

V současné době není jasné, jak dlouho se bude muset Mount a Chilwell izolovat po těsném kontaktu se spoluhráčem z Chelsea Billym Gilmorem déle než 15 minut poté, co byl skotský záložník pozitivně testován na koronaviry.

Pokud budou muset zůstat v izolaci po dobu 10 dnů, mohou zmeškat utkání na utkání v noci i na utkání v Anglii z posledních 16, které se pravděpodobně uskuteční příští pondělí nebo úterý. Judd Bellingham je v pohotovosti, pokud vám chybí Mount.

Mezitím Harry Maguire hledá návrat do hry po šestitýdenní nepřítomnosti kvůli zranění, když zůstal na lavičce proti Skotsku.