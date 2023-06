Novou hrou Hello Kitty je Kinda Animal Crossing, smrtící kombo

Volání všem křížení zvířat A Disney Dreamlight Valley Fanoušci, je tu nový Odpočinková hra na stavbu a zdobení ostrova Abychom cítili vzrušení a nemuseli dlouho čekat na hraní. A pokud chcete Ahoj koťátkoNo, lépe.

Týden ve hrách: Octopath Dreamland Deluxe

Úterý, Apple oznámil seznam her Přichází do služby předplatného videoher, Apple Arcade. Je to solidní sada a obsahuje hity jako Údolí StardewA Zabijte věžnové vydání Hloupý úloveka více.

ale Bylo to Hello Kitty Island Adventure Tiše odhalena jako součást této nově oznámené sestavy, hry, která by mohla být další posedlostí pro hráče, kteří jsou unaveni křížení zvířat a podobným pohodlným životním simákům.

Co je to Hello Kitty Island Adventure?

V prvním traileru na nadcházející Ahoj koťátko Ve hře vidíme tropický ostrov, který budou moci hráči prozkoumat a upravit pomocí nových budov a dekorací. Hráči se také seznámí s postavami Sanrio, jako jsou Aggretsuko, Keroppi, Pompompurin a další moje vlastní. rozhodně Před napsáním této věty jste nemuseli hledat.

Nicméně, zatímco mnozí milovali Ahoj koťátko– Sousední postavy budou v novém životním simu a hráči si ve skutečnosti vytvoří a budou hrát zcela novou vlastní postavu jako v křížení zvířat A Disney Dreamlight Valley.

Podle oficiální stránky hry Apple Arcadehráči budou moci „vyrábět vzácné předměty, řešit starověké hádanky a Zdobení kabiny. V upoutávce jsou také zobrazeny záběry hráčů, kteří loví a zkoumají různé biomy, jako je poušť nebo zasněžená hora a osoba.

Létejte kolem pomocí barevných balónků. Zřejmě budete také moci vařit lahodná jídla a prozkoumávat podmořskou hladinu jako mořská panna. Vypadá to, že budete zaneprázdněni Ahoj koťátkoTropický ostrov! Hra bude také plně podporovat konzole.

Samozřejmě, že tomu tak není první Ahoj koťátko video hra. V realitě, Ahoj koťátko V minulosti se to dokonce objevilo křížení zvířat hry. Ale vypadá to, že tohle může být ten největší a nejpokročilejší Ahoj koťátko hru a soustředit se na ni Pohodlný život sim Funkce a hratelnost se zdají být pro tyto postavy perfektní volbou. cizinec, epizoda z roku 2006 South Park rovný pTehdy se objevila fiktivní hra název věci Hello Kitty Island Adventure. Teď je to skutečná věc. V jakém světě žijeme.

Hello Kitty Island Adventure Vychází na Apple Arcade 28. července a bude možné je hrát na podporovaných iPadech, iPhonech, iPodech Touch, Mac a Apple TV.