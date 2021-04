NASA chce pro čtvrtý let vrtulníkem na Marsu jít dál a rychleji

Když se vrtulník NASA dokáže Dokončeno Jeho třetí let v dubnu dosáhl jeho pozemní tým posledního ze tří cílů potřebných pro úspěch pilotního projektu technologie. Proto chce tým vynalézavosti při svém čtvrtém zkušebním letu posunout výkonovou obálku stroje na Marsu tím, že letěl dále přes více skal, výmolů a letěl rychleji než kdy dříve. Stane se to spíše dříve než později: NASA ano Inzerovat Čtvrtý let vrtulníkem je naplánován na 29. dubna v 10:12 východního času.

Tým tvořivosti dokončil svůj první cíl před šesti lety, když dokázal, že vrtulník může létat uvnitř místnosti JPL. Když kreativita Letěl Poprvé na Marsu v dubnu tým dosáhl svého druhého cíle. Minul svůj třetí a poslední cíl, když vrtulník letěl 164 stop rychlostí kolem 4,5 mph a ve výšce 16 stop během svého třetího letu, takže nezbývá nic jiného, ​​než se pokusit překonat tato čísla.

Uznávaný hlavní inženýr G. Bob Palaram:

“Když přistávací podvozek Ingenuity přistál po tomto třetím letu, věděli jsme, že jsme shromáždili více než dost dat, abychom pomohli konstruktérům navrhnout budoucí generace marťanských vrtulníků. A teď plánujeme rozšířit náš dosah, rychlost a dobu trvání, abychom získali lepší přehled o výkonu .

Při čtvrtém letu chce Palaram a jeho tým vrtulník vyrazit ze sestupu ve výšce 16 stop na 276 stop. Rovněž zvyšují čas palubního vrtulníku z 80 sekund na 117 sekund a zvyšují jeho maximální rychlost letu ze 4,5 megapixelů na 8 megapixelů. NASA JPL očekává, že získá první sadu dat z letu ve 13:21 ET ve stejný den, takže nemusíte čekat tak dlouho, abyste zjistili, zda byl čtvrtý let úspěšný.

Zatímco tým již má nějaké nápady pro pátý let, obrací se s stanovováním cílů, dokud nedosáhne výsledků čtvrtého letu. Po pěti letech se očekává, že NASA ukončí inovační úsilí a přesune své zaměření na hlavní poslání vytrvalého plavidla: hledání známek starověkého života na Rudé planetě.