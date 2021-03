Nejnovější bezplatná hra Sony pro PlayStation od Sony zahrnuje The Witness

Stejně jako to, co Sony slíbila v únoru, je Obětavost Další hry pro PlayStation tento měsíc v rámci programu Play At Home – a ano, stále ještě nepotřebujete předplatné PS Plus. Zahrnuje nejnovější sadu dárků zdarma svědekHra s otevřeným světem, která vám umožní prozkoumat ostrov, abyste objevili stopy a dokončili 3D hádanky, abyste mohli znovu získat paměť a najít cestu zpět domů. mech, Který byl exkluzivní pro PSVR, je také na seznamu. Ve hře Zelda ve stylu VR můžete ovládat myší hrdinku, abyste se pohybovali po platformách, řešili hádanky a bojovali proti nepřátelům.

Obří chobotnice podvodní dobrodružství Abzee Nyní je také k dispozici ke stažení zdarma, pokud máte náladu plavat s mořskými tvory a prozkoumávat památky a nástěnné malby ze starověké civilizace. Můžete si také stáhnout strašidelné dungeonové střílení Vstupte do Gungeon VR střílečka Nekonečný rez, Který byl upgradován členy původního vývojového týmu PS4 a PSVR bez jakýchkoli nákladů. Nabídka obsahuje podmořskou hru o přežití Supnautica A platforma VR Záchranná mise astronomických robotů, Taky. Konečně můžete v této rytmické akční hře tančit jako vesmírný brouk Thumper Prozkoumejte svět obývaný zvířaty podobnými origami Papírové monstrum.

Sony původně Spuštěno Loňský program Play At Home pro hráče útočící doma kvůli pandemii koronavirů. On ona Oživit Iniciativa v únoru a slíbila více měsíců bezplatných her, aby povzbudila lidi k sociálnímu distancování. Tato speciální kolekce her bude volně dostupná do 22. dubna 23:00 ET. Ráčna a řinčení„Který byl zahrnut do našeho únorového seznamu her zdarma, freebie zůstane do 31. března v 23:00 ET. Mezitím Horizon Zero Dawn Complete Edition (s Zmrazené divočiny Expanze) zdarma od 19. dubna 23:00 ET do 14. května 23:00 ET.