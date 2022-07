FNE Film Meets Games: Q&A s Pavlem Barakem, prezidentem České asociace herních vývojářů

Střední a východní Evropa je důležitým místem pro globální herní vývojáře a studia a umělci v regionu stále více pracují jak ve filmech, tak ve hrách. FNE zkoumá, jak se tyto dva segmenty zábavního průmyslu sbližují a proč je tento směr důležitý pro budoucí vývoj obou.

FNE: Kdy vznikla Česká asociace herních vývojářů a jaké jsou zatím vaše hlavní úkoly a strategické projekty?

Pavel Barák: Asociace byla založena v roce 2018 a našimi hlavními cíli bylo (a stále je) zkvalitňovat výuku vývoje her a zvyšovat počet programů a kurzů vývoje her. Od té doby se snažíme zvyšovat počet nových lidí vstupujících do branže, zajistit jednodušší možnosti financování pro mladé startupy a studia a obecně zvyšovat povědomí o vývoji her v rámci České republiky.

FNE: Jaká je současná situace v českém herním průmyslu a čím se odlišuje od průmyslu jiných zemí?

Pavel Barák: Českému hernímu průmyslu se daří velmi dobře. Jde o dlouhodobě velmi rychle rostoucí odvětví, což potvrzují i ​​data z našich studií. Určujícím znakem českého herního trhu je pokračující dominance vývoje PC a konzolových titulů, AAA i indie, nad vývojem mobilních zařízení.

FNE: Konvergence filmů a her je nyní žhavým tématem. Jsou ve vašem sdružení nějaké společnosti, které fungují napříč oběma a na čem pracujete? Co nám můžete říci o vztahu mezi herním průmyslem a filmem ze své zkušenosti?

Pavel Barák: Mezi našimi členy jsou pouze společnosti zabývající se vývojem her. Objevily se zvěsti, že na základě hry je ve výrobě film nebo televizní seriál Kingdom Come: Deliverance našimi členy Warhorse Studios. Naše sdružení úzce spolupracuje s filmovým průmyslem na přípravě transformace Fondu kinematografie na Audiovizuální fond, který by měl zastřešovat i herní projekty.

FNE: Budou hry veřejně dostupné na českém akciovém trhu a mezi společnostmi, které vstupují na burzu, je filmový člověk nebo filmové projekty?

Pavel Barák: Zatím se to nestalo. Největší herní studio v České republice Interaktivní ČechyBylo to považováno za IPO a vstup na pražskou burzu, ale nakonec se rozhodli ne. O dalších případech bohužel nevím.

FNE: Dělají se z českých filmů hry nebo z českých her filmy nebo seriály?

Pavel Barák: Existují hry, které jsou založeny na filmech. Například celovečerní film Středověk Petr Jákl, Produkce JBJ Films Praha, jehož premiéra je plánována na září 2022, má ve výrobě dvě hry. Jednou z nich je akční adventura AAA z pohledu třetí osoby, druhou by měla být mobilní hra.

V minulosti byly i jiné případy, například film The Ro © k Con Artists / Rock podvrataku od Karla Janáka (2006, produkoval Mr Film Production), ke kterému byla vydána hra.

Film/televizní seriál musí být založen na příkladu filmu založeného na hře Kingdom Come: Deliverancekteré jsem zmínil dříve.

FNE: Které české hry byste označil za mezinárodní úspěch?

Pavel Barák: Je jich mnoho. Všechno mafie Franšízové, vojenské hry a akční hry jako např Operace Flashpoint, Arma, DayZ nebo Energie podle Interaktivní ČechyIndie hity jako Továrna nebo hry Design AmanitaJako Samorost, Machinarium, Botanicula, Chuchel. Nebo globální lídr ve hrách pro virtuální realitu Sabre vyhrál Vytvořeno malým pražským studiem Beat Games. Všechno jsou to české hry a je jich mnoho, jako Kingdom Come: Survival, Euro Truck Simulator 2, Aerospace Engineers, Shadowgun nebo mrtvý Trigger.

FNE: Jaký je obrat a jaké procento očekávaného růstu je v českém hračkářství? Co nám můžete konkrétně říci o číslech vaší společnosti?

Pavel Barák: Obrat je aktuálně více než 240 milionů eur / 6 miliard Kč s průměrným růstem více než 15 procent ročně v posledních pěti letech. Očekáváme, že odvětví v příštích letech poroste o 10 až 20 procent. V současné době je v České republice 135 herních vývojářských studií a ročně se vyrobí více než 50 her.

FNE: Jak vidíte vývoj vztahu mezi filmovým průmyslem a hrami?

Pavel Barák: Jak jsem již zmínil, úzce spolupracujeme s filmovým průmyslem na přesunu kinematografického fondu, což by mohlo vést k častější spolupráci mezi herními studii a filmovou produkcí a můžeme očekávat více křížových projektů.