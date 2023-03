Druhá sezóna „I Am Georgina“ kombinuje luxus, tradici a smutek | kultura

Všechna pokračování mají nabídnout více než jejich předchůdci. Proto druhá sezóna Jsem Georginareality show Netflix, která sleduje Georginu Rodriguez na jejích dobrodružstvích po celém světě, nabízí více všeho: více peněz, více dramatu a více Queridas. [Dears], jak jsou známí její přátelé. Zatímco první sezóna se soustředila na Rodriguezův příběh o tom, jak se zvedla za botu – dívka z Jacy, malého města ve Španělsku, snila o životě v luxusu a dosáhla ho díky vztahu s nejslavnějším fotbalistou planety – tato druhý díl používá formát sitcomu a představuje Georginu skupinu přátel. Objevily se zde hostující hvězdy, včetně Rosalie, ale Cristiano Ronaldo, nejzářivější ze všech, je jen plusem této sezóny: šest epizod obsahuje více záběrů iberské šunky než CR7.

Jsem GeorginaPrvní sezóna měla velký počet diváků, ale nevytvářela memy, což je součástí toho, jak Netflix měří úspěch show. Na sociálních sítích lidé hodně komentovali Georginu téměř pornografickou posedlost španělskou šunkou: zdá se, že nic ji nebo její věčně robotický stav nevzruší jako dobrý talíř iberské šunky. Toho se samozřejmě chytla a v této druhé sezóně dojila vtip do té míry, že z toho vzala všechnu legraci. „Dobrá iberská šunka mi dělá radost“; „Nemohu žít bez iberské šunky“; „Jsem úplně závislý na iberské šunce,“ „Nejlepší věci ve Španělsku jsou rosalia a iberská šunka.“ Georgina dokonce jí vepřové maso, zatímco se nechá tetovat na počest svého zesnulého dítěte.

Georgina Rodriguez připíjí na svého partnera Cristiana Ronalda, který byl ve 2. sezóně odsunut do zvláštní role ve prospěch další vycházející postavy: Ham. Netflix

Žert stranou, uvědomuje si, že její vášeň pro iberské produkty je polidšťuje. Otočila se Jsem Georgina uvnitř držet krok s Kardashiankami Režie Bigas Luna se v něm znovu propojí se svým aragonským původem. V této sezóně jsou však její skromné ​​začátky zdůrazňovány méně než v předchozí sezóně, kromě případů, kdy Georgina s láskou vzpomíná na své Vánoce z dětství („Nemáme-li peníze, šli jsme do lomu natrhat kaštany a mech“), než se vrátí ke své současnosti jako milionář. Vysvětluje, že každé Vánoce si najme firmu, která dekorace pronajme, v prosinci je smontuje a v lednu odveze. „Je to velmi pohodlné.“ samozřejmě, že je.

navzdory Jsem Georgina Nezacházejte do detailů, tyto kontrasty umocňují show: portrét dvou mladých dívek vedle malého stromu v chodbě s rozloženými stěnami (štěstí, které si za peníze nekoupíte) versus dovolená v Laponsku (štěstí, které za peníze se dají koupit). Ale za všechny ty peníze se nedá koupit scénář Northern Lights, který se nezobrazuje, protože matka příroda se o akcie Netflixu nestará. Frustrovaná Georgina navrhuje podnikatelský nápad: „Měli by udělat simulaci polární záře, jako to dělají s umělým zasněžováním.“ V neformálních komentářích, jako je tento, se Georgina odhaluje: Nepotřebuje vidět polární záři; Na něco jako oni to stačí. Nestará se o obsah, pokud si může koupit nádobu.

„Mám pocit, že se blížím k tomu být modelkou, herečkou a zpěvačkou“

Člověk by musel velmi pracně hledat stopy, co se děje v Georgině hlavě. Ale jsou tu nějaké náznaky. Tvář se jí například trochu zkroutí, když jí prodavač řekne, že bydlí ve staré budově: „Sousedé o tobě pořád mluví.“ Když vyšla na Valverde Street, vysvětlila, jak moc se jí líbí Gran Via v Madridu, a pak zvolala: „Uvidíme, jestli mě okradou!“ Georgina se kvůli tomu obává pokaždé, když se podívá do skutečného světa: nemůže si užít jízdu gondolou benátskými kanály, protože se bojí, že na ni turista z mostu plivne. Jsou to prchavé okamžiky sebeuvědomění, například když je jí nabídnuta role ve filmu a oslavuje blížící se svůj cíl stát se herečkou, zpěvačkou a modelkou.

„Bidet je nutností“

Výbuchy vulgarismů v Jsem Georgina Vypočítané jako její nehty. Georgina ji vystrojí ven, jako když trvá na důležitosti bidetu pro „českou lázeň“ (pro ty, kteří nevědí, myje si rozkrok, protože voda vydává zvuk „líčko, ček, ček“), nebo když řekne svému příteli Evanovi, že milionáři jsou taky na hovno. přidat „hodně“.

Rosalía, jedna z hvězd v nových epizodách „I Georgina“. Netflix

Tyto slangové výrazy úplně nefungují. Georgina o tom mluví, aniž by porušila charakter, pomocí stejné robotické techniky, s jakou čte všechno ostatní: otevřela oči dokořán, jako by byla velmi soustředěná (nebo jako by četla teleprompter). S dokonalým držením těla dívky, která navštěvovala hodiny baletu, se nehne ani o milimetr a vyslovuje svá slova, jako by se je naučila nazpaměť.

Mluvil jste s právníkem? Ten, kterého vypnete! „

Na rozdíl od jiných reality show není Georgina placeným zaměstnancem vydaným na milost produkční společnosti nebo Netflixu. Je výkonnou producentkou pro Jsem Georgina, tak si vybrala, co je vzduch a jak. To vysvětluje neustálou přítomnost její skupiny přátel – říkají si Las Queridas [Dears]Na počest jména jejich skupiny WhatsApp – kteří mluví o tématech, jako je skutečnost, že Ivana, sestra hvězdy, obnovila studium překladatelství a tlumočení. Queridas jsou do sebe zamilovaní, ale když spolu mluví, je dlouhé ticho, díky kterému to vypadá, jako by se právě potkali. Ani jim není příjemné vyjednávat mezi svou rolí v Georgině životě (jsou jako rodina) a svou rolí v seriálu (neustále o Georgině mluví, ve všem s ní souhlasí, sledují ji, jak si zkouší oblečení a otevírá krabice a dělají vtipy. Ona utrácí tisíce eur za obchody a oni ne). V jednu chvíli si kamarádka potře nohy hydratačním krémem. V další scéně Georgina žádá svého přítele, aby si nazul boty, ze kterých ji bolí nohy; Své kamarádce boty na pár dní dala, ale později jí je chce vrátit. Georgina dává tyto pokyny, jako by pro ni její přítel pracoval, ne jako by dělala svému příteli laskavost.

S jejími přáteli se vystřídají četné scény Jsem Georgina V podobě kultury, kde nicota je vším. Je to, jako by umělá inteligence vytvořila reality show o skupině lidí na základě nejpoužívanějších instagramových hashtagů: #cool #sufferinghere #wearecrazy. Po několika minutách pozorování, jak sjíždějí tobogány, si člověk říká, jaké musely být scény. Skutečná otázka o Jsem Georgina Zdá se, že Netflix reaguje, když pořad nabízí obsah, který v sobě nic nemá.

„Vždy mám málo času a mám spoustu zaměstnání.“

V této sezóně se objeví související nový přírůstek do obsazení: Georginin obchodní manažer Ramon Jordana. Je to Dr. Frankenstein ve všech směrech. Las Queridas mu říká lady Ramona. Jordana vysloví frázi, která exploduje termín „reality TV“: „Najdu vám chůvu, abyste mohli více pracovat.“ To je pro diváka příliš vzdálený most.

Georgina se prezentuje jako super máma v rodině tak velké jako každá jiná („Jak se zorganizuji, abych cestovala s tolika dětmi? Nemám odpověď. Až se vrátím, potřebuji tři dny na to, abych se vzpamatovala“) a publikum přijímá iluzi, že Georgina žije sama se svými pěti dětmi, jak naznačují její fotografie na Instagramu a reality show. To vyžadovalo pozastavení nedůvěry, což diváci již automaticky udělali. To je důvod, proč Ramon kazí kouzlo televize, když navrhuje „najmout si chůvu.“ Je na divákovi, aby uvěřil obrazu, že Georgina doma nepomáhá; Urážet divákovu inteligenci je něco jiného.

Georgina s Mateem a Evou María dos Santos Ronaldo, dvě z pěti dětí, na kterých show trvala, že předstírá, že se o ně stará bez jakékoli pomoci. Netflix

„Mám šest dětí“

Mateřství je pro Georginu prioritou. Scény s jejími dětmi jsou na reality show nejpřirozenější. Působí uvolněně a nevyhýbá se ztělesnění všech stereotypů tradiční ženskosti. Říká například, že ji inspirovala Audrey Hepburn, protože miluje kino a diamanty. Přesněji řečeno, není inspirován ani tak herečkou, jako spíše plakátem Audrey Hepburnové Snídaně u Tiffanyho.

Její novorozená dcera se jmenuje Bella Esmeralda, po jejích dvou oblíbených princeznách Disney, možná kývnutí na sny o Georgině vnitřním dítěti. Ta nevinnost se střetává s temnotou otvíráku sezóny. Rozhodnutí věnovat první dvě epizody show smrti Angelova dvojčete Belly tak brzy po jeho narození je těžké televizní rozhodnutí, které však bylo na lidské úrovni nevyhnutelné. Pokud první sezóna navrhla příběh o překonání společenské třídy, tato sezóna nabízí rezignaci, když čelí traumatu: Georgina se musí naučit žít „bez kousku mého srdce“. Jen měsíc po porodu se procházela po červeném koberci filmového festivalu v Cannes v róbě se 120 000 krystaly Swarovski a snažila se ignorovat soucitné pohledy a teskné mlčení. „Když se podívám na Bellu, vždycky mě napadne, jaký by byl anděl,“ přiznává. „Mám šest dětí. Angel je syn, synovec, bratr a bratranec.“ Málokterý obrázek v celém katalogu Netflixu je tak ponurý jako Georgina sestra Ivana zabývající se logistikou zanedbatelného. Rychle odstraní polovinu všech věcí, které byly ve dvojicích (dva plyšové medvídky, dvě postýlky, dvě postýlky) z dětského pokoje a zbaví pokoj každé stopy modré, než se Georgina vrátí z nemocnice domů.

„Sdílím hodnoty Grammy: solidaritu, hledání talentů a podporu hudby.“

Co Jsem Georgina Opravdu potřebuje dvorního šaška, někoho, kdo je hlasem diváka, kdo mrkne na diváky a poukazuje na napětí, ironii a absurdity života Georginy Rodriguezové. Musí tu být někdo, kdo se ptá, jako co to sakra děláš, abys představil latinské Grammy? Nebo se vyjádřit k tomu, že když Georgina navštíví sirotčinec a děti jí dají rostlinu a talíř s otisky svých ručiček, při loučení je jasné, že je opustila a nehodlá si je vzít. s ní. Nebo aby nám připomněla prostředí, když si pronajímá soukromý tryskáč, jen aby vzala sestřenici své kamarádky Mamen na tetování.

V nácviku metapříběhu sezónu zahajují Georgina a Cristiano v Dubaji – městě, které je stejně civilizační jako Georgina Rodriguezová pro lidstvo – když slaví premiéru první sezóny před reklamou promítanou na nejvyšší budovu svět. Georgina popisuje Jsem Georgina Jako „nejdůležitější projekt mé kariéry“ a proč ne? Je umělkyně a žít svůj život je její hlavní talent. V době, kdy se divák ptá, jestli je v tom vůbec dobrá, jsou čtyři epizody do show, no, už jsme tady.

