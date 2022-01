Brian Cox: Vyhodili mě z Narnie, protože Liam Neeson byl lepší Aslan

Brian Cox přiznal, že Liam Neeson byl správnou volbou, aby ztvárnil hlas Aslana ve filmech Letopisy Narnie poté, co byl z role „vykopnut“.

Hvězda následnictví se měla objevit ve filmu Lev, Čarodějnice a skříň podle knih belfastského autora CS Lewise poté, co jej filmoví šéfové převezli na místo natáčení v České republice.

Pětasedmdesátiletý muž řekl: „Natáčeli v Praze, byl jsem tam a oni stále neměli zvíře v pohybu.

„Manažer mě vzal na stranu a řekl: Briane, nechám tě jít,“ a to bylo vše. Poprvé a naposledy jsem dostal padáka.

„Liam Neeson to nakonec udělal. Získal ten severoirský vkus, který opravdu fungoval, zatímco já jsem dělal více ‚já‘. Kreativně to bylo správné rozhodnutí.“

Nedaleko

Aslan ve filmech o Narnii Aslan ve filmech o Narnii

Ve své nové knize Dej králíka do klobouku skotský herec také psal o smrti Liamovy manželky Natashy Richardson v roce 2009, když jí bylo pouhých 45 let, a označil to za „groteskní tragickou nehodu“.

Brian v té době hrál v produkci s její sestrou Julie a prosil producenty, aby z jejího filmu netočili scénu smrti, ale jeho žádost byla nakonec zamítnuta.

Napsal: „Natáčel jsem televizní minisérii Den trifidů, ve které hrála Natašina sestra Joely, když se to stalo.

„Během začátečnické lyžařské lekce na dovolené v Kanadě se Natasha uhodila do hlavy. Stěžovala si na bolest hlavy. Brzy nato ji odvezli přímo do New Yorku.“

Julie opustila skupinu Trifidů, aby byla s ní v nemocnici, a přestože Natasha byla v té době stále naživu, zemřela o dva dny později na epidurální hematom.

Joelle je zpět v práci a visí na ní tíha jejího posledního zármutku.

Večer Natašiny smrti byla na znamení úcty ztlumena jevištní světla na Broadwayi a ve West Endu.

Mezitím, na natáčení Trifidů, musela Joely hrát scénu smrti. Vlastně moji scénu smrti. Prosil jsem ji: ‚Prosím, nenech ji natočit scénu smrti, to není hezké,‘ ale moje prosby dopadly na hluché uši.

„Ve světě, kde filmy a televize trumfují všechno, jsme měli časovou osu. Jolie to musela natočit.“