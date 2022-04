Luke hrozí, že převezme Street Fighter 5

Už dobrých pár týdnů zkoumáme finální aktualizaci Street Fighter 5 a s přibývajícími seznamy úrovní a názory na Twitteru začínáme vidět některé potenciálně problematické problémy, pokud jde o nejnovější postavu franšízy: Luke. .











Mnozí přemýšleli (troufám si říct, přál bych si), jak by Capcom mohl vyříznout Luka, aby hrál o něco lépe se zbytkem obsazení SF5, ale jak sedá prach, vypadá to, že by na tom mohl být lépe, než byl. Před touto nejnovější aktualizací. V závislosti na tom, co Capcom chce pro svou poslední sezónu Street Fighter 5, to může být špatný pohled.























V minulém týdnu jsme viděli několik seznamů úrovní a všechny řadí Luka do pozice bojovníka nejvyšší úrovně. Kromě toho jsme na sociálních sítích viděli osobnosti komunity mluvit o Lukově dominanci coby šampiona Capcom BG Cup | MenaRD, šampion Evo Darryl „Snake Eyez“ Lewis a BST | Všichni Daigo „The Beast“ Umehara vyjádřili své obavy.





Mina v nedávném tweetu považovala Luka za „nepřekonatelného“, zatímco Snake Eyes vyjádřil očekávání, že v letošním ročníku Capcom Pro Tour uvidí spoustu Lukových zrcadlových zápasů. The Beast má pocit, že Lukova dominance z něj udělá nezbytnou volbu pro ty, kteří chtějí v turnaji uspět, a poznamenává, že by to dělalo věci relativně nudné a že byl smutný, když ji viděl.





Capcom má zjevně hodně na Lukovi, protože ho nastavil tak, aby byl velkou součástí budoucnosti franšízy, pravděpodobně s odkazem na skutečnost, že bude hlavním hrdinou Street Fighter 6 (a že některé z jeho jedinečných her mechaniky jsou v této hře pravděpodobně běžnější). Existuje jasný motiv, proč hrát, ale je to správný způsob, jak to udělat?





O tom všem a ještě mnohem více diskutujeme v této části Talk and Block a rádi bychom slyšeli váš názor v této relativně rané fázi poslední hlavní kapitoly Street Fighter 5. Myslíte si, že Luke potřebuje trochu více doladit, nebo je přesně tam, kde má být? Kde dosáhnout největších cílů Capcomu?





ČASOVÁ ZNÁMKA: 00:00 – Úvod

01:45 – Lukovy nedostatky nestačí

05:13 – Názory výrazné osobnosti společnosti

09:00 – Jaký je celkový cíl Capcomu s Lukem?

11:50 – Úroveň a popularita seznam názorů

13:05 – Lukovy nástroje a proč jsou tak dobré

16:40 – Bude Luke dále upravován?