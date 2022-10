Norsko zatýká Rusy za létání s drony v blízkosti energetické infrastruktury

BRUSEL – Norští představitelé ve čtvrtek varovali před možností dalších zatčení poté, co bylo během týdnů zatčeno nejméně sedm Rusů – včetně syna důvěrníka prezidenta Vladimira Putina – za létání s drony nebo fotografování v citlivých oblastech, což vedlo k zahájení vyšetřování. místní zpravodajskou službou.

Těžiště pro těžbu ropy a zemního plynu na moři jsou pro norskou ekonomiku zásadní. Od té doby, co Rusko zahájilo svou rozsáhlou invazi na Ukrajinu, se tato země stala důležitým zdrojem pro energeticky hladovou Evropu.

Komentář Store přišel několik hodin poté, co byl poblíž letiště Bergen, druhého nejlidnatějšího města země, spatřen dron, který dočasně zastavil letecký provoz.

Řekla to policejní prokurátorka Anya Mikkelsen Endebgurová Barentsův pozorovatel . „Obsah dronu je pro věc velmi důležitý.“

Mladý Yakunin, který se objevil v článku Financial Times o používání své 88stopé plachetnice Lyžovat v odlehlé norské Arktidě Soud ho údajně požádal, aby ho považoval za britského občana.

Elden nepopřel, že Jakunin letěl s dronem, ale řekl, že je nezákonné to dělat pro ruské občany, nikoli pro britské občany.

Padesátiletý Rus byl zatčen téhož dne na norské hranici s Ruskem poté, co bylo zjištěno, že nesl dva drony a několik elektronických paměťových zařízení, podle Pro The Associated Press. Podle norských úředníků byli o dny později zatčeni další čtyři Rusové za fotografování oblastí, kde se nesmí natáčet.