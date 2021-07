Top 10 krásných přírodních bazénů v České republice

Pokud hledáte odpočinek v České republice, rozhodně byste neměli vynechat 10 nejlepších přírodních bazénů a jezer v zemi.

Pojďme společně objevit přírodní alternativy pro vaši zelenou dovolenou!

1. Trhové Kamenice v Kamenn vrch

Zatopený lom se nachází jen 2 km od Trhové Kamenice. Má krásnou čistou vodu a ani nyní o ní neví mnoho turistů. Je ideální pro potápění a šnorchlování.

Dostanete se tam žlutou značkou na Kamenný Vrch. Provede vás lesem. Vedle budovy KP Pardubice zahněte doprava a po chvíli uvidíte krásné výhledy na křišťálově čistou vodu s kamennými zdmi.

2. Harrasovské přírodní rybníky

Koupání do 14 let krásnéDesátý – Castle Century je k nezaplacení. Tento nádherný přírodní bazén, který je obklopen dvěma plážemi a chladnými vodami, kombinuje návštěvu hradu s okamžikem úplné relaxace. Navíc to není daleko od Mělníka, který je 12 km daleko.

3. Propostsky přírodní rybníky

Nedaleko Staré Boleslavi najdete ideální rybníky a přírodní koupání. V blízkosti jezer jsou toalety, převlékárny, bufety, restaurace, parkoviště a mnoho dalšího. Je oblíbeným místem pro windsurfing a rodiny s dětmi. Tato jezera nejsou zdarma, ale poplatek je velmi malý – pouze 40 Kč na osobu.

4. Jezero Milada

Pokud míříte do Národního parku České Švýcarsko, Krušné hory nebo České Středohoří, nemůžete se zastavit u jezera Milada poblíž Ústí nad Labem. Se šířkou 252 hektarů a hloubkou asi 25 metrů je jezero ideálním místem pro všechny druhy aktivit – vodní sporty, grilování nebo cyklistiku po akváriu.

5. Jezero Machuvo

Jedno z nejznámějších jezer v České republice se nachází ve městě Doksy. Říká se mu jezero, ale ve skutečnosti je to rybník – největší rybník v zemi. Na několika místech v okolí si můžete pronajmout čluny, šlapadla, surfy a malé plachty. Jezero Machuvo má 4 hlavní pláže, kde najdete skluzavky, atrakce nebo restaurace. Od května do září se můžete plavit přes jezero na parníku.

6. Bolívijské rybníky

Vestavěný 15Desátý Od minulého století jsou Bolevacké rybníky důležitými rekreačními oblastmi města Plzně. Skládá se z 12 povodí, z nichž největší je rybník Velci Boliváci (54 hektarů). Plzeň spolupracuje s Exodusem na vytváření ideálních podmínek pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny v tomto regionu. Ve městě Beer – Plzeň na vás čeká ničím nerušená silnice kolem jezera.

7. Veselsky Peskovny

V chráněném území Trebonsko se rozkládá pět vesnických piskovských jezer. Nádherné pláže s nejkrásnějšími vodami jsou často přirovnávány k přímořskému letovisku. Ideální místo k odpočinku a sprchování.

8. Chumutov

Chumutovská jezera jsou jediná svého druhu na světě. Je vyhledáván mnoha domácími i zahraničními turisty. Koupání ve vodě jezera je pro váš organismus velmi zdravé. K dispozici je restaurace, bufet, kempy, stolní tenis, volejbal, fotbalové hřiště, plážový volejbal, půjčovna člunů, šlapadel a paddleboardů. Najdete zde také nejdelší trasu surfování.

K dispozici je samostatná nudistická pláž. Mnoho bazénů vytvořených z jezer je také vhodných pro děti nebo ne příliš dobré plavce.

9. pláče

Voda v lomu je tak čistá, že vypadá čistě. Dno vidíte i v hloubce 3 metry. Díky bohaté podvodní fauně je možné se potápět. Tento malý ráj není daleko od Olomouce.

10. Nissin

Skupina malých zatopených lomů leží severně od Nissenu. Romantické prostředí lomů bylo součástí mnoha filmů a seriálů. Jedním z nejkrásnějších je Spic, kde se koná každoroční jazzový festival. Voda je chladnější a musíte si dávat pozor na kameny.