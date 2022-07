Berlínská zeď padla 9. listopadu 1989. To byl začátek konce pro Sovětský svaz. Východní Evropa byla většinou osvobozena od „železné opony“, kterou Rusko uvalilo po druhé světové válce na počátku 90. let.

Dvě generace mladých Američanů jsou nyní plně obeznámeny se zlověstnými způsoby Ruska prostřednictvím šílených a vražedných činů vůdce Vladimira Putina.

V našem sportovním světě může být mnoho lidí ve věku kolem 30 let a méně zmateno, jak mohla basketbalistka Britney Greiner jít do vězení v Rusku bez rozumného důvodu.

Mladší fanoušci Wild, týmu NHL, který vznikl teprve deset let poté, co ruský vůdce Michail Gorbačov navštívil St. Paul na bona fide a ekonomickou misi, se musí také divit, jak mohou existovat otázky o tom, zda superstar Kirill Kaprizov bude čelit zádrhelu. Real při jeho návratu z Ruska na příští sezónu?

Vážení mladí:

Ti z nás, kteří vyrostli a uvědomili si zlé skutky Ruska (prostřednictvím Sovětského svazu), nebyli vůbec překvapeni… Ani tento nejvyšší velitel není šílený.

Dangu, pamatujeme si, co Lu Nan potřeboval, aby sem v roce 1986 přivedl Františka Mosela pro Hvězdy severu, a byl to obránce z Československa, ne z válčícího Ruska.

Tento víkend si připomněl 36. výročí příjezdu Musila s Nanne na uspěchanou tiskovou konferenci v Minneapolis-St. Letiště Paul. V pátek 16. července 1986 se blížila půlnoc a pětičlenná skupina toho dne cestovala ze Záhřebu do Londýna do New Yorku do Twin Cities.

pětičlenná skupina? Ano: Nanny, Moselle, Rich Winter (právník Edmontonu) a tým KSTP-TV složený ze sportovního hlasatele Boba Bruce a fotografa Dennyho Degressela.

Nani jmenoval Moselle ve druhém kole v roce 1983. Dvěma významným českým hráčům se nedávno podařilo přeběhnout. Lowe toužil přidat tohoto multitalentovaného vysokého obranáře do North Stars.

„Louie mi před dvěma nebo třemi měsíci řekl, že pracuje na tom, aby sem dostal Musila,“ řekl Rob Lear, který byl tehdy agresivním sportovním reportérem na KSTP. Můžeme poslat posádku, řekl, a musíme být připraveni vyrazit 24 hodin předem.

„Mluvil jsem s Mr. [Stan] Hubbard o tomhle. Jako hokejový kluk mě nepřekvapilo, když řekl: „Tohle bychom úplně měli udělat.“ Zavolal mi Louie, že musíme být ve 14 hodin na letišti v New Yorku, jestli chceme jet.

„Půjdu nahoru a vezmu to dolů,“ řekl Bob Bruce, sportovní ředitel. Vrátil se a řekl: „Funguje to, ale pan Hubbard si myslí, že bych měl jít jako sportovní hlasatel.“ „

„Bylo to jedno z největších zklamání v televizi,“ řekl Lear, který nyní pracuje v public relations (včetně Armory boxu).

„Rob mi řekl, že to bylo zklamání, když jsem se vrátil na stanici, a on a Eddie Caro byli v Lake Placid na Zázrak na ledu,“ řekl Bruce, který nyní investuje se svým synem v Pittsburghu a Scottsdale v Arizoně.

Mosel byl vyloučen z české reprezentace, protože odmítl podepsat dokument, ve kterém se zavázal nepřeběhnout. Se Winterem byl v kontaktu již dříve a v polovině července agentovi zavolal, že je připraven přeběhnout.

Otevření přišlo, když se Mosele podařilo získat povolení odjet na dovolenou s výletní skupinou do chorvatského Umagu, přístavního města tehdejší Jugoslávie (komunistické, ale ne sovětské).

Winter se s Nanim nikdy nesetkal, ale Louiemu udělal hlavu. Vydali se různými cestami, aby nakonec dosáhli italského Terstu. Chvíli byli ve stejném letu, ale neuvědomovali si to.

Winter se mohl setkat s Moselle ve svém hotelu v Umagu. Později Nan a televizní štáb zamířili také do Umagu, ale Winter a Moselle odjeli do Záhřebu o 20 minut dříve, aby se pokusili přesvědčit americký konzulát, aby Mosellu přijal jako přeběhlíka z Československa.

„Jeli jsme všude autem,“ řekl Bruce. „Když jsme dorazili do Záhřebu, zjistili jsme, že průvodčí a agent jsou na cestě do Bělehradu.“

Nan: „Dorazili jsme na konzulát v Záhřebu a bylo nám řečeno: byli posláni do Bělehradu.“ Řekl jsem: „Získejte zprávu. Nenuťte je do Bělehradu. Umístí ho na dva roky do rekultivačního tábora s ostatními uprchlíky.“

„Podařilo se nám je přimět, aby se otočili a vrátili se do Záhřebu.“

Bruce: „V určitém okamžiku Lowe řekl: ‚Pokud budeme muset, dáme to do kufru a přejedeme přes jugoslávskou hranici do Itálie.‘ Řekl jsem: ‚To je skvělý příběh, Lowe, ale my ne. chtějí být zastřeleni pohraniční stráží.“

Toto riziko se stalo zbytečným. Chůva zavolala do kanceláře Davea Dornbergera a podařilo se jí spojit se senátorem z Minnesoty. Dürenberger otevřel Moselle cestu k získání dokumentů potřebných pro cestu ze Záhřebu do Londýna.

Musil odehrál čtyři sezóny za North Stars a 15 v NHL. Stal se skautem Edmontonu Oilers. Jeho syna Davida draftovali ve druhém kole Oilers, když se draft NHL v roce 2011 konal v St.

David odehrál v NHL jen čtyři zápasy a v Česku hraje už pět sezón. Je tam i František. Davidova matka Andrea Holíková byla mezinárodní tenistka a starší sestra hráče NHL Bobbyho Holíka.

V dobrodružství posádky Channel 5 Nanne/Musil se odehrálo poslední drama.

„Louis zarezervoval tři vstupenky na Concorde – kus za 2 400 dolarů,“ řekl Bruce. „Zavolal jsem panu Hubbardovi a řekl jsem: ‚Co budeme dělat?“ „Pokračujte v příběhu,“ řekl.

„Chcete přimět Robbieho Leara, aby šel?“ řekl Joe Schmidt, veterán sportovního vysílání na KSTP-TV. tato sekce Bob the Bruce se připojuje k přípitku šampaňským Musilovi na Concorde.

Poznámka: Když Kaprizov příště uvidíme ve Svatém Pavlu, najde se jeden z těch, kteří mají každého fanouška divočiny.