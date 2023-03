Malé lodě: Francie vydělá více peněz, říká James Cleverly

Očekává se, že nebude dosaženo žádné dohody o navracení migrantů, kteří se dostanou do Spojeného království do Francie.

Nicméně na otázku, zda Spojené království plánuje dát Francii více peněz na pomoc policii na francouzských plážích – odkud vyplouvá většina malých lodí – pan Cleverly odpověděl: „Stálo by to peníze, stálo by to peníze“.

Časy Bylo to hlášeno Spojené království dá Francii během tří let více než 200 milionů liber šterlinků.

Podle plánů by každý, kdo by do země vstoupil nelegálně, byl nejen vyhoštěn ze Spojeného království do 28 dnů, ale také by mu bylo v budoucnu zakázáno vrátit se nebo si nárokovat britské občanství.