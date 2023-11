Mark Wahlberg má svou vlastní ledničku na celý týden nádivky na Den díkůvzdání

Mark Wahlberg dnes drží čistší a jednodušší dietu, aby ochránil svůj metabolismus.

Upustil od svých nutričních cílů na Den díkůvzdání, aby jedl nádivku „alespoň týden“.

Existují způsoby, jak udělat náplň zdravější, ale Wahlberg říká, že je to den, kdy si ji můžete dopřát.

Markem Wahlbergem Je známý pro své dobré jídlo.

Když upustil pravou Denní rutina Na Instagramu se to v roce 2018 stalo virálním. (Osm jídel, včetně tří krůtích hamburgerů, poloviny kuřete, vajec a ovesných vloček před 8:00!)

V těchto dnech omezil svá jídla na tři jídla denně s občasným půstem, aby se přizpůsobil svému metabolismu, jak stárne, řekl v září Business Insider. Snídá „větší jídlo k snídani, menší jídlo k obědu a pak menší večeři, jako kousek ryby“.

Ale Wahlbergův pečlivý přístup jde o prázdninách ven.

Na Den díkůvzdání má nejraději nádivku. Miluje to natolik, že po rodinném jídle s manželkou a čtyřmi dětmi si Wahlberg ukládá zbytky náplně do své osobní lednice.

„Vyrábíme toho víc než dost a sám to skladuji,“ řekl Wahlberg. „Mám vlastní ledničku a zbytky jídla budu jíst minimálně týden.“

Nádivka je jedním z nejvyšších sacharidů na stole, obsahuje 30 gramů sacharidů a 6 gramů bílkovin na 100 gramů. Existují způsoby, jak Udělejte náplň zdravějšíPřidáním vlákniny a snížením obsahu sodíku. Ale Wahlberga to nezajímá.

Zeptal jsem se, zda se účastní Reverzní dieta nebo Zvedne se – Techniky používané kulturisty ke zvětšení jejich velikosti, vhodné pro užívání si dovolené. zavrtěl hlavou.

„Záleží jen na tom, co dělám moudře. Pokud musím přibrat, zhubnout, být ve formě, být ve formě, cokoliv musím udělat, abych ztělesnil postavu, kterou jsem.“ hrát do mé hlavní činnosti Dělám to. Pokud nepracuji, raději jím správně a cvičím.“

Nikdy by ale nešetřil na Den díkůvzdání nebo Vánoce.

„Ach, ne, ne, ne,“ řekl a přemýšlel o dietě ve velký den. „Uděláme to všechno.“

Přečtěte si původní článek na Zevnitř